Figma baisse en préouverture alors que les analystes pèsent la promesse de l'IA par rapport à une valorisation élevée
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 11:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions du fabricant de logiciels de conception Figma FIG.N sont en baisse de 1,38 % à 76,23 $ avant le marché

** J.P. Morgan et RBC commencent à couvrir la société à la fin de la période de silence obligatoire, offrant des vues optimistes sur la croissance et le potentiel de l'IA, mais signalant la valorisation comme une préoccupation

** JPM initie la couverture avec "neutre" et un PT de 65 $, le qualifiant de "système de conception de base de référence" dont l'architecture native du navigateur et les outils de collaboration multijoueurs sont devenus la norme de l'industrie

** RBC initie la couverture avec "performer dans le secteur" et un PT de 75 $; dit que "Figma pourrait devenir une plateforme de conception de bout en bout, du 'codage vibratoire' au déploiement"

** Figma, qui fournit des outils de conception collaborative, a augmenté de 134,24 % depuis ses débuts sur le marché en juillet, après avoir levé 1,2 milliard de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis

** Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Co et J.P. Morgan dirigent un groupe de 9 sociétés de souscription pour l'introduction en bourse

