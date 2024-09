Figeac Aéro vise une croissance plus soutenue du chiffre d'affaires pour 2024/2025

(AOF) - Au premier trimestre de l’exercice 2024/2025 (du 1er avril au 30 juin 2024), le chiffre d’affaires de Figéac Aéro s’élève à 94 millions d'euros, contre 93,4 millions d'euros au premier trimestre de l’exercice précédent. La performance sur la période reflète, d’une part, le dynamisme de la division Aérostructures & Aéromoteurs, bien que partiellement freinée par des contretemps conjoncturels (+4% en données consolidées, +3,3% en données organiques).

D'autre part, elle traduit un recul de 23,7% des activités de diversification, lié à un effet de base défavorable (quasi-doublement de l'activité au premier trimestre 2023/24).

En outre, le groupe indique qu'il est en mesure d'étendre de manière significative les partenariats qu'il entretient avec ses clients. Cela se manifeste par une activité commerciale intense, dont les résultats viendront prochainement renforcer un carnet de commandes d'ores et déjà solide. Ce dernier s'élève à 4,2 milliards d'euros au 30 juin 2024 (contre 3,9 milliards d'euros au 30 avril 2024), principalement sous l'effet de cadences projetées plus importantes, et de hausses de prix.

Côté perspectives, malgré les incertitudes accrues à court terme liées aux difficultés de la chaîne d'approvisionnement et de Boeing, Figéac Aéro reste porté par d'excellentes perspectives, tant en matière de développement commercial que de fondamentaux de marché. Celles-ci devraient progressivement favoriser un retour à une croissance plus soutenue du chiffre d'affaires, sur la deuxième moitié de l'exercice et au-delà.

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.