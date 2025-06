Figeac Aéro : une filiale reçoit une certification importante

(AOF) - Dans le cadre de son plan stratégique, qui vise notamment à développer les usines et les ateliers dédiés, Figeac Aéro a également procédé au recentrage et à la spécialisation de ses filiales de diversification sur les segments porteurs de la défense et de l’énergie. MTI, une filiale de l’équipementier pour le secteur aéronautique, vient de franchir une étape avec l’obtention de la certification ISO 19443, une norme internationale dédiée aux entreprises de la filière du nucléaire civil qui atteste de l’engagement de la société en termes de sûreté et de qualité.

En outre, MTI a intégré la deuxième promotion de l'Accélérateur Nucléaire, un programme d'accompagnement intensif lancé par Bpifrance qui doit soutenir les entreprises industrielles à fort potentiel pour la filière.

