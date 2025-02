Figeac Aéro: un nouveau contrat conclu en Amérique du Nord information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 16:45









(CercleFinance.com) - Figeac Aéro progresse de plus de 3% ce mercredi à la Bourse de Paris après avoir annoncé que sa filiale américaine avait remporté un nouveau contrat auprès de l'équipementier aéronautique GKN Aerospace.



Le groupe français, qui fabrique notamment des pièces de moteurs et des trains d'atterrissage, précise que l'accord porte sur des revêtements d'ailes de grande taille pour les avions d'affaires Gulfstream G500.



Sur la base des cadences de production actuelles, la valeur du contrat est estimée à plus de cinq millions de dollars, c'est-à-dire à un million de dollars en rythme annuel sur une durée de cinq ans.



Dans un communiqué, Figeac souligne que cet accord utilisera ses capacités existantes, sans nécessiter d'investissements importants.





