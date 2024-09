Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Figeac Aéro: trois nouveaux contrats remportés pour l'A320 information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 10:32









(CercleFinance.com) - Figeac Aéro s'inscrit en nette hausse vendredi à la Bourse de Paris après avoir remporté trois nouveaux contrats sur l'Airbus A320, pour un montant de 65 millions d'euros.



L'équipementier aéronautique précise que deux de ces accords ont été signés avec Airbus, couvrant des pièces d'aérostructure en titane destinées à être intégrés dans les mats des moteurs de la famille de moyen-courriers monocouloirs.



Le troisième contrat conclu avec un autre 'client de premier ordre' dont le nom n'a pas été dévoilé porte principalement sur des pièces en aluminium de grande dimension pour le même avion.



Avec ces succès commerciaux, Figeac estime avoir fait un grand pas en avant en direction de son objectif annuel de 80 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires issu de nouvelles affaires à l'horizon de l'exercice 2027/28.



A ce jour, environ un tiers de cet objectif a déjà été sécurisé, précise-t-il, seulement neuf mois après le lancement du plan stratégique quadriennal



Pour les analystes de TP ICAP Midcap, à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 8,5 euros, ces contrats récompensent l'excellence industrielle de l'entreprise, ainsi que sa stratégie d'investissement volontariste conduite par le passé.



Ces accords interviennent alors qu'Airbus cherche à renforcer les capacités de la chaîne d'approvisionnement pour son avion phare, projetant une cadence projetée de 75 appareils par mois d'ici 2027 contre 48 livraisons par mois en 2023.



Selon TP ICAP Midcap, Figeac se trouve ainsi en bonne position pour saisir de nouvelles opportunités de croissance grâce à ses capacités de production immédiatement disponibles.



L'action grimpait de 1,7% dans le sillage de ces annonces, ce qui porte à plus de 10% ses gains depuis le début de l'année.





