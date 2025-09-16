 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Figeac Aéro sécurise un contrat de 4 MEUR avec Safran Electrical & Power
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 18:10

Figeac Aéro annonce un accord avec Safran Electrical & Power, division du groupe Safran, pour la production de pièces de systèmes électriques aéronautiques en titane et acier inoxydable. Le contrat, estimé jusqu'à 4 MEUR sur 5 ans, inclut notamment des arbres de torsion.

La fabrication sera réalisée sur le site TOFER à Escalquens, déjà doté des compétences et équipements nécessaires. Les premières livraisons sont attendues d'ici la fin de l'exercice.

Ce partenariat renforce la relation du groupe avec Safran et concerne des programmes civils d'Airbus, Boeing et COMAC. Avec cette opération, Figeac Aéro a déjà sécurisé plus de 48% de son objectif de nouveaux revenus à horizon mars 2028 et se dit confiant dans l'atteinte de sa cible.

