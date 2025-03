Figeac Aéro s'implique dans le projet Suchi

(AOF) - Figeac Aéro annonce son implication dans le projet de supply chain intégrée" Suchi" et le soutien par le Conseil pour la Recherche de l’Aéronautique Civile (CORAC) et la direction générale de l’Aviation Civile (DGAC), à hauteur de 0,8 million d'euros. Avec ses différentes phases s’étalant jusqu’à la fin de l’année 2026, Suchi "porte les ambitions de la filière aéronautique française de créer un écosystème technologique et méthodologique commun tout au long de la chaîne de valeur, afin d’en optimiser la capacité à répondre aux hausses de cadences aéronautiques à venir".

Le projet Suchi a été sélectionné dans le cadre du plan France 2030, plan d'investissement de 54 milliards d'euros visant à développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir, dont notamment celles qui concourront à la décarbonation de l'aviation.

Ce soutien prend la forme d'une subvention de 0,8 million d'euros sur la durée du projet, décidée par le CORAC.

Le CORAC est un organe de concertation Etat-Industrie dédié à la mise en place du programme national de recherche de la filière, réunissant et s'appuyant sur les expertises des grands industriels du secteur, des administrations spécialisées comme la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC), du Ministère des Transports, ainsi que de centres de recherches de haut niveau.

