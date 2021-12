FIGEAC AERO : RÉSULTATS SEMESTRIELS PROVISOIRES 2021/22

Un premier semestre en fort rebond: +27% (+30,4% à pcc [1] )

Forte amélioration de la performance opérationnelle: EBITDA courant [2] positif à 11,7 M€

Des Free Cash-Flows en hausse de +33,8 M€

Objectifs 2021/22 confirmés

Un plan stratégique moyen terme «Route 25» pour retrouver un chiffre d'affaires d'avant crise associé à une meilleure rentabilité opérationnelle

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce ce jour ses résultats semestriels 2021/22 provisoires clos le 30 septembre 2021, en cours d'audit. Les comptes seront arrêtés par le Conseil d'Administration qui se tiendra mi-janvier 2022.

À l'occasion de la publication des résultats de cette première partie de l'exercice 2021/22, Jean-Claude Maillard, Président-Directeur Général, fondateur de FIGEAC AÉRO a déclaré : « Le niveau d'activité du Groupe sur le premier semestre 2021/22 confirme la reprise progressive du secteur aéronautique, ce qui nous rend plus confiant pour l'avenir. Par ailleurs, l'ensemble des initiatives entreprises dans le cadre du plan de performance «Transformation 21» portent leurs fruits et nous permettent d'afficher une forte amélioration de notre rentabilité opérationnelle. Au regard de ce bon début d'exercice, nous confirmons nos perspectives de chiffre d'affaires, de rentabilité et de Free Cash-Flows pour l'exercice en cours, largement confortées par les dernières annonces des constructeurs. »

En K€ - IFRS (du 1 er avril au 30 septembre) S1 2020/21 S1 2021/22 Variation Chiffre d'affaires 94 412 119 903 +27% EBITDA courant (6684) 11 681 + 18,4 M€ EBITDA courant / CA - 9,7% EBITDA (7447) 10 895 +19,3 M€ EBITDA / CA - 9,1% Dotations nettes aux amortissements et provisions (23771) (25 940) Résultat opérationnel courant (31218) (15 045) +16,2 M€ ROC / CA - - Autres produits et charges opérationnels non courants (19565) (3 748) Quote-part de résultat net des co-entreprises (21) (101) Résultat opérationnel (50804) (18 894) Coût de l'endettement financier net (4 112) (2 971) Gains & pertes de change réalisés (2945) 678 Gains & pertes latents sur instruments financiers 11 822 (621) Autres charges et produits financiers (25) (16) Impôts sur les résultats (5029) (123) Résultat net consolidé (51 093) (21 947) Résultat net part du Groupe (51 079) (21 919) +29,2 M€



Un début d'exercice dynamique en croissance de 27%

En marge des annonces des différents avionneurs et principalement Airbus, FIGEAC AÉRO enregistre des signes encourageants de la reprise de son activité au 1 er semestre de l'exercice 2021/22. Non seulement les livraisons d'avions neufs sont en forte hausse depuis six mois (Airbus table sur 600 livraisons d'ici la fin d'année 2021) mais aussi les nouvelles commandes des compagnies aériennes affluent sur le segment des monocouloirs et le nouvel A350 cargo (Air France KLM, Delta, Indigo Partners, …).

Ainsi, au titre du 1 er semestre 2021/22, FIGEAC AÉRO affiche un chiffre d'affaires de 119,9 M€ en progression de +27% (+30,4% à périmètre et taux de change constants). La division Aérostructures qui représente 81,7% du chiffre d'affaires du Groupe à 98 M€ tire la croissance globale (+30% en publié et +33,8% à pcc) et les autres activités [3] affichent un chiffre d'affaires de 21,9 M€ (+15,3% en publié et 16,9% à pcc).



Un plan «Transformation 21» efficient: EBITDA courant en très forte amélioration à 11,7 M€

L'ensemble des actions menées dans le cadre du plan d'optimisation opérationnel – réduction des charges de personnels et des frais généraux et administratifs, rationalisation des sites de production, rapatriement sélectif d'une partie des achats liés à la sous-traitance, optimisation de l'utilisation de la matière première et rationalisation des achats généraux – portent déjà leurs fruits et permettent une réduction structurelle des coûts fixes annuels de l'ordre de 30 M€, dont le quasi plein effet sera visible sur le second semestre de l'exercice en cours (clos au 31 mars 2022).

Ainsi, porté par la reprise d'activité et les effets du plan de performance, l'EBITDA courant du 1 er semestre 2021/22 ressort à 11,7 M€ contre -6,7 M€ un an auparavant, soit un taux de marge à 9,7% du chiffre d'affaires.

La division Aérostructures affiche un EBITDA courant de 13,5 M€ et l'EBITDA courant des autres activités s'élève à -1,8 M€.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions (-25,9 M€), le résultat opérationnel courant progresse de 16,2 M€ et s'établit à -15 M€.

Enfin, après prise en compte du résultat financier et de l'impôt, le résultat net part du Groupe du 1 er semestre 2020/21 ressort en forte amélioration de 29,2 M€ à -21,9 M€.



Structure financière: Free Cash-flows en amélioration depuis 2 semestres consécutifs

Les flux de trésorerie générés par l'activité sur la période sont en très forte hausse à 8 M€ contre -18,1 M€ au 30 septembre 2020.

Ceci reflète une amélioration significative de la capacité d'autofinancement (avant coût de l'endettement financier et impôts) à 7,7 M€ (-12,4 M€ un an auparavant) et une contribution positive du BFR caractérisée notamment par une meilleure maîtrise des stocks et de l'encours clients dans un contexte de croissance de l'activité.

Conformément aux engagements pris, les investissements nets de la période s'élèvent à 9,6 M€ en repli de 7,7 M€ par rapport au 1 er semestre de l'exercice précédent. Ces derniers ont été principalement consacrés aux efforts de R&D, aux dépenses engagées dans le cadre de la mise en place du nouvel ERP et à la maintenance.

Ainsi, le Free Cash-Flows sur la période reste maîtrisé et s'élève à -1,6 M€ en amélioration séquentielle (-8,3 M€ au 2 ème semestre 2020/21 et -35,4 M€ au 1 er semestre 2020/21), incluant le décaissement de 3 M€ de frais de restructuration associés au PSE.

Au 30 septembre 2021, FIGEAC AÉRO bénéficie d'une trésorerie disponible de 46,1 M€ lui permettant de faire face à ses échéances court terme. Le Groupe poursuit ses efforts en matière de gestion de trésorerie avec pour objectif la stabilisation de sa trésorerie disponible au-delà du seuil de 35 M€ à la clôture de l'exercice.

Les dettes financières nettes [4] ressortent à 344 M€ (337,2 M€ hors IFRS 16).

Le Groupe a obtenu de la part de ses partenaires bancaires historiques un assouplissement de ses covenants financiers pour l'exercice en clôture à mars 2022.

Comme précédemment annoncé, FIGEAC AÉRO doit adapter sa structure bilancielle ainsi que le poids financier de son endettement pour ne pas ralentir son retour à la croissance tout en préservant sa place de leader dans la sous-traitance aéronautique de pièces métalliques. Dans le cadre des discussions avec ses partenaires financiers, le Groupe a obtenu à compter d'octobre 2021 le gel des remboursements en capital de sa dette bancaire ce qui lui permet d'aborder plus confortablement la finalisation de ces négociations pressenties pour la fin de l'exercice en cours. À l'issue des discussions, l'augmentation de capital et l'émission obligataire qui seraient réalisées avec Tikehau Ace Capital viendront renforcer la trésorerie du Groupe.

Pour rappel, dans le cadre de ce processus, FIGEAC AÉRO a annoncé le 9 septembre dernier la signature d'un accord engageant avec Tikehau Ace Capital, en vue d'une prise de participation minoritaire au capital du Groupe. La conclusion définitive de cet accord doit permettre de renforcer les fonds propres de FIGEAC AÉRO, diversifier la structure actionnariale du Groupe et favoriser son rebond économique en s'adossant sur le long terme à Tikehau Ace Capital, spécialisé dans le secteur aéronautique.

Lors de la publication, la Société rappelait néanmoins que cet accord reste conditionné à la réalisation satisfaisante de plusieurs conditions suspensives parmi lesquelles :

(i) l'obtention par FIGEAC AÉRO d'un accord avec ses créanciers sur le rééchelonnement de ses principaux financements bancaires,

(ii) le réaménagement du profil de remboursement de ses obligations convertibles (ORNANE) dont le remboursement est prévu en octobre 2022,

(iii) l'obtention d'une dérogation de l'Autorité des marchés financiers à l'obligation de dépôt d'une offre publique obligatoire en vue de la conclusion des opérations prévues avec Tikehau Ace Capital sur le capital de FIGEAC AÉRO.

Ces mesures bilancielles doivent permettre à FIGEAC AÉRO d'adapter la courbe de remboursement des emprunts bancaires et des obligations convertibles à la génération des flux de trésorerie opérationnels.



Perspectives 2021/22 confirmées

En termes de cadences de production, Airbus a dernièrement annoncé une augmentation rapide et ambitieuse du rythme de production sur la famille A320 pour s'établir autour de 60 avions par mois, soit son niveau d'avant crise, dès le 1 er semestre 2023 contre 45 appareils par mois actuellement. De surcroit, l'avionneur confirme une remontée de la cadence de production sur l'A350 à 6 avions par mois dès 2022. Même si les annonces sont plus nuancées du côté de l'avionneur américain, la reprise du Boeing 737 Max est bien réelle et la production devrait accélérer rapidement dans les prochains mois. Ces annonces sont évidemment de très bon augure pour FIGEAC AÉRO dont les programmes Airbus représentent à eux seuls plus de 50% du chiffre d'affaires.

Par ailleurs, Airbus et Boeing confirment que la pandémie ne devrait pas avoir d'impact sur le long terme sur le besoin d'avions neufs; près de 40 000 nouveaux avions seraient ainsi vendus d'ici 2040. Même si le trafic aérien reste encore perturbé par les nouvelles vagues de contamination des variants de la Covid-19, la reprise du secteur se matérialise et le marché s'adapte à la nouvelle situation sanitaire mondiale.

FIGEAC AÉRO réaffirme ainsi sa confiance dans l'atteinte des objectifs suivants sur l'exercice 2021/22 :

un chiffre d'affaires entre 250 et 300 M€, soit une croissance entre 22,2% et 46,6%,

un EBITDA courant à 2 chiffres,

des Free Cash-Flows positifs.

Dans la continuité de son plan d'optimisation «Transformation 21», FIGEAC AÉRO a défini un nouveau plan stratégique, «Route 25», qui vise à lui donner un nouvel élan et une trajectoire garantissant un retour à un niveau de chiffre d'affaires pré-Covid associé à une performance économique robuste et rentable.

La mise en œuvre de «Route 25» s'appuie sur 4 piliers structurants :

une croissance pérenne et non capitalistique du chiffre d'affaires qui s'appuie sur les contrats actuels, la captation de nouvelles parts de marché et le développement de la vente de service,

une empreinte industrielle optimisée avec des schémas prédéfinis sur les sites France et Best Cost, la montée en charge des sites Best Cost (Tunisie, Maroc et Mexique) et le renforcement de l'automatisation sur le modèle des usines 4.0,

une optimisation des coûts de fonctionnement et de production,

une amélioration des systèmes de management à travers le déploiement de son nouvel ERP et la digitalisation du Groupe.

Fort de la qualité des résultats publiés au titre du 1 er semestre 2021/22 et de la reprise progressive du traffic aérien, le Groupe FIGEAC AÉRO est bien positionné pour capter la dynamique de croissance du marché aéronautique grâce à ses positions de premier plan, son excellence industrielle et l'engagement de ses talents.

À PROPOS DE FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AERO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AERO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 204,6 M€.

FIGEAC AÉRO

Jean-Claude Maillard - Président Directeur Général

Tél.: 05 65 34 52 52



Camille Traineau

Directeur Corporate Development

Relations institutionnelles / IR

Tél. : 05 81 24 61 90 / camille.traineau@figeac-aero.com ACTUS Finance & Communication

Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 / cpuissant@actus.fr



Manon Clairet - Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr







ANNEXE

BILAN - K€ - IFRS 31/03/2021 30/09/2021 Immobilisations 308 165 294 009 Autres actifs non courants 10 089 10 805 Stocks 179 952 178 379 Coûts sur contrats 27 518 26 466 Créances clients 36 327 35 532 Créances fiscales 7 063 7 840 Autres actifs courants 22 522 20 674 Trésorerie 80 470 46 118 TOTAL ACTIF 672 106 619 823 Capitaux propres 84 688 62 168 Dettes financières non courantes 249 259 307 659 Passifs non courants 33 663 30 169 Dettes financières court terme 18 930 15 237 Partie courante dettes financières 142 708 64 313 Dette ne portant intérêts 13 098 11 716 Avances remboursables 4 214 3 131 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 44 812 48 839 Passifs courants 80 734 76 591 TOTAL PASSIF 672 106 619 823

Tableau de Flux de trésorerie - K€ IFRS 30/09/2020 30/09/2021 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier et impôts (12 434) 7 658 Variation du besoin en fonds de roulement (5 641) 312 Flux net de trésorerie généré par l'activité (18 075) 7 970 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (17 303) (9 553) FREE CASH-FLOWS (35 378) (1 583) Acquisitions ou cessions d'actions d'autocontrôle 682 (24) Variation des emprunts et des avances remboursables 51 102 -29 102 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financements 51 784 -29 126 Variation de la trésorerie 16 406 -30 709 Variation de conversion (204) 50 Position de trésorerie nette 82 994 30 881

[1] Pcc: périmètre et taux de change constants

[2] EBITDA courant = Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations nettes de provisions - Avant ventilation des frais de R&D capitalisés par le Groupe par nature

[3] Oil & Gaz, Mécanique Générale, Traitement de surface et Assemblage

[4] Hors passifs financiers ne portant pas intérêts

