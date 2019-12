FIGEAC AERO : RÉSULTATS SEMESTRIEL 2019/20

Progression de l'activité de +11,1% au 1 er semestre malgré un marché difficile

Progression de l'EBITDA courant de +6,1% à 38,9 M€

2019/20 : une année de transition avant le plan de développement 2021/24

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce ce jour ses résultats semestriels 2019/20, en cours d'audit, clos le 30 septembre 2019. Les comptes seront arrêtés par le Conseil d'Administration du 31 décembre 2019. Les résultats au 30 septembre 2019 tiennent compte de la première application de la norme IFRS 16 au 1er avril 20191.

En K€ - IFRS au 30/09/2019 (en cours d'audit) 2018/19 2019/20 Variation Variation PCC2 Chiffre d'affaires 202 018 224 483 +11,1% +8,4% EBITDA courant3 36 695 38 941 +6,1% - EBITDA courant / CA 18,2% 17,3% EBITDA 34 035 36 021 +5,8% -0,8% EBITDA / CA 16,8% 16,0% Dotation aux amortissements (17 025) (21 335) Dotation nette aux provisions (20) (1 037) Résultat opérationnel courant 16 990 13 649 ROC / CA 8,4% 6,1% Autres produits opérationnels 511 406 Autres charges opérationnelles (322) (1 502) Résultat opérationnel 17 179 12 553 Coût de l'endettement financier net (4 636) (4 828) Gains & pertes de change réalisés (289) (5 681) Gains & pertes latents sur instruments financiers (387) (4 116) Autres charges et produits financiers (198) (50) Impôts sur les résultats (2 673) 1 541 Quote-part de résultat net des sociétés ME (47) Résultat net corrigé des effets de change latents 10 187 2 260 Résultat net intégrant des effets de change latents 8 996 (628) Résultat net pdg intégrant des effets de change latents 9 168 (636)



Des résultats qui reflètent une année de transition

Au titre du premier semestre de l'exercice 2019/20, le Groupe a poursuivi sa croissance, qui s'affiche à +8,4% à périmètre et taux de change constants, pour un chiffre d'affaires total de 224,5 M€.

La division Aérostructures qui représente 87% du chiffre d'affaires du Groupe continue de tirer la croissance globale (+12,2% en publié et +9,2% à pcc). Les autres activités4 affichent également une progression d'activité (+4,1% en publié et +3,1% à pcc).

L'EBITDA courant du Groupe est en progression de +6,1% à 38,9 M€ (38,0 M€ hors effet IFRS 16) intégrant un impact de l'évolution de la parité €/$ (+2,3 M€) soit un taux de marge de 17,3% en retrait de 90 pb.

L'EBITDA courant de la division Aérostructures s'élève à 36,5 M€ (35,8 M€ hors impact IFRS 16), en repli de 120 pb à 18,6% du chiffre d'affaires, subissant d'une part, le ralentissement des contrats historiques lié à un marché des Aérostructures difficile (baisse de cadences, arrêts de programmes ...) situation pour laquelle le Groupe adaptera sa base de coûts en conséquence, et d'autre part des nouveaux contrats qui sont encore en phase de ramp-up. L'EBITDA courant des autres activités affiche une progression de 17,7% à 2,4 M€ (2,2 M€ hors impact IFRS 16), principalement tiré par le redressement de nos activités exposées au secteur pétrolier.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 13,6 M€ au 30 septembre 2019 (11,4 M€ à pcc), soit un taux de marge de 6,1%, reflétant un niveau d'amortissement élevé.

Enfin, après prise en compte du résultat financier et de l'impôt, le bénéfice net du premier semestre 2019/20 corrigé des effets de change latents (sans effet sur la trésorerie) s'élève à

2,3 M€.



Structure financière

Le Free Cash-Flow s'établit ce semestre à -6,6 M€ en raison d'un décalage de paiement (TVA et Crédit d'Impôts Recherche) de 6 M€. Retraité de ces éléments exceptionnels, le Free Cash-Flow aurait été quasi stable. Des éléments plus opérationnels ont également impacté notre génération de cash à savoir, le niveau de marge et des investissements nets élevés mais qui diminueront fortement sur les années à venir. Le Besoin en Fonds de Roulement poursuit son amélioration en termes de jours de chiffre d'affaires (125 jours contre 127 sur l'exercice précédent) caractérisée notamment par une bonne gestion des stocks et de l'encours clients dans un contexte de croissance d'activité.

Les investissements nets de la période s'élèvent à 33,7 M€ et ont été principalement consacrés à la croissance d'activité notamment sur les nouvelles affaires remportées, à la maintenance, aux efforts de R&D et aux dépenses engagées dans le cadre de la mise en place du nouvel ERP.

Les dettes financières nettes5 ressortent à 286,9 M€ (278,5 M€ hors IFRS 16) impactées par des Free Cash-flow négatifs sur la période. Le levier de dette nette/EBITDA courant (hors IFRS 16) s'établit à 3,7x.



Perspectives 2019/20 : une année de transition

Pour l'exercice 2019/20, dans un contexte de marché difficile, FIGEAC AÉRO devrait délivrer une croissance supérieure au secteur grâce aux gains de nouveaux contrats et afficher une stabilité de l'EBITDA courant. Le niveau de Free Cash-Flows pour l'exercice 2019/20 devrait rester maîtrisé, et bénéficiera dans le cadre du plan 2021/24 d'une réduction des capex à partir de l'exercice prochain (de 30 à 40% en année pleine).

L'exercice en cours sera impacté par des éléments conjoncturels liés :

Aux nouveaux contrats (MHI, Bombardier, Triumph, Embraer, Rolls Royce) en phase de ramp-up,

Au décalage de la certification du Boeing 777X pour lequel des OPEX et CAPEX ont été engagés,

A la crise du 737 Max avec des cadences en dessous des attentes et un arrêt total de la production au T4,

Au récent recalage à la baisse du B787,

A l'ajustement opérationnel lié à la fin du ramp-up de l'A350,

A l'arrêt de l'A380 et du CRJ qui génèrent de la sous activité et des coûts de redéploiement.

«Ces difficultés passagères ne remettent pas en cause notre stratégie de création de valeur présentée dans le cadre du plan 2021/24. Ce contexte renforce nos convictions dans le déploiement en cours d'une stricte discipline financière à tous les niveaux dans un objectif de désendettement. Cela passera également par une mise en adéquation de la structure de coûts. Nous restons confiants dans la réalisation du plan 2021/24 » a déclaré Didier Roux, Directeur Général Adjoint de FIGEAC AÉRO.



Plan de développement 2021/24 : une stratégie industrielle au service de la performance

Afin de poursuivre son développement et révéler le plein potentiel de ses capacités de production, FIGEAC AÉRO a défini une nouvelle phase de son plan de développement (2021/24) qui vise à donner au Groupe une trajectoire garantissant la performance économique et la création de valeur tout en maximisant la satisfaction client.

Ce nouveau plan s'appuie sur :

Une nouvelle organisation au service de l'optimisation de l'ensemble des ressources industrielles notamment en Best cost,

La zone Amérique du Nord comme principal relais de croissance qui permettra au Groupe de générer une croissance supérieure au marché,

Une solidité financière pérenne avec Un objectif de ROCE 6 supérieur à 10%, et Une réduction de l'endettement : dette nette / EBITDA à 2,5x (à parité constante).





ANNEXES

Bilan consolidé simplifié au 30 septembre 2019 en cours d'audit

K€ - IFRS 31/03/2019 30/09/2019 Immobilisations 331 110 342 679 Autres actifs non courants 52 630 69 981 Stocks 178 272 186 930 Autres actifs courants 126 031 105 050 Trésorerie 122 418 119 933 TOTAL ACTIF 810 462 824 573 Capitaux propres 198 323 195 052 Dettes financières non courantes 294 036 309 707 Passifs non courants 66 198 74 191 Dettes financières court terme 49 467 42 415 Partie courante dettes financières 36 006 49 209 Dette ne portant intérêts 17 792 17 624 Avances remboursables 5 154 5 495 Passifs courants 143 487 130 880 TOTAL PASSIF 810 462 824 573



Tableaux de flux de trésorerie consolidés simplifié au 30 septembre 2019 en cours d'audit

En K€ IFRS 31/03/19 30/09/19 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier et impôts 63 937 32 112 Variation du besoin en fond de roulement 21 698 (5 029) Flux net de trésorerie généré par l'activité 85 635 27 083 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (73 248) (33 716) FREE CASH FLOW 12 387 (6 633) Incidences des variations de périmètre (2 640) - Acquisitions ou cessions d'actions d'autocontrôle (1 969) (1 717) Variation des emprunts et des avances remboursables 28 403 12 538 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financements 26 434 10 821 Variation de la trésorerie 36 181 4 188 Position de trésorerie nette 72 951 77 519

1 - Le Groupe ayant choisi d'appliquer la méthode de transition dite « rétrospective simplifiée » les états financiers au 30 septembre 2018 et au 31 mars 2019 n'ont pas été retraités des effets de l'application de la norme IFRS 16.

2 - A périmètre et taux de change constants

3 - EBITDA courant = Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations nettes de provisions - Avant ventilation des frais de R&D capitalisés par le Groupe par nature

4 - Oil & Gaz, Mécanique Générale, Traitement de surface et Assemblage

5 - Hors passifs financiers ne portant pas intérêts

6 - ROCE : Résultat opérationnel courant - impôts / total immobilisation incorporelles et corporelles + Besoin en Fonds de Roulement