 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Figeac Aéro renforce son exposition au Rafale avec un nouvel accord sur le moteur M88
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 18:12

Le sous-traitant aéronautique consolide son partenariat avec Safran Aircraft Engines sur le programme militaire emblématique de Dassault Aviation.

Figeac Aéro annonce la signature d'un nouvel accord avec Safran Aircraft Engines portant sur le développement des capacités de production d'une pièce de structure métallique du moteur M88, qui équipe l'avion de combat Rafale. Ce contrat s'inscrit dans la continuité d'un précédent développement annoncé en mai sur l'appareil.

La production sera localisée en France, mobilisant à la fois le site principal de Figeac et celui de SN Auvergne Aéronautique, afin de répondre aux exigences techniques élevées du programme. Les premières livraisons sont attendues au cours de l'exercice 2026/27, sans besoin majeur d'investissements supplémentaires à ce stade grâce aux capacités industrielles existantes.

Thomas Girard, Directeur Général Adjoint, souligne que "le M88 et le Rafale sont des programmes stratégiques pour le renforcement des capacités européennes de défense", évoquant notamment une cadence de 5 Rafale par mois à l'étude, soit un quasi-doublement par rapport aux niveaux actuels.

Avec ce nouveau développement, le groupe poursuit son objectif de 80 MEUR à 100 MEUR de chiffre d'affaires annuel à l'horizon mars 2028 et se dit confiant dans l'atteinte de ses ambitions, au regard de discussions avancées avec Safran et d'autres acteurs majeurs des marchés civils et militaires.

Le titre a terminé la séance sur une hausse de 3,14% mais affiche une perte de l'ordre de 10% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

FIGEAC AERO
9,8600 EUR Euronext Paris +3,14%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank