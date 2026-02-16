Figeac Aéro renforce son exposition au Rafale avec un nouvel accord sur le moteur M88
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 18:12
Figeac Aéro annonce la signature d'un nouvel accord avec Safran Aircraft Engines portant sur le développement des capacités de production d'une pièce de structure métallique du moteur M88, qui équipe l'avion de combat Rafale. Ce contrat s'inscrit dans la continuité d'un précédent développement annoncé en mai sur l'appareil.
La production sera localisée en France, mobilisant à la fois le site principal de Figeac et celui de SN Auvergne Aéronautique, afin de répondre aux exigences techniques élevées du programme. Les premières livraisons sont attendues au cours de l'exercice 2026/27, sans besoin majeur d'investissements supplémentaires à ce stade grâce aux capacités industrielles existantes.
Thomas Girard, Directeur Général Adjoint, souligne que "le M88 et le Rafale sont des programmes stratégiques pour le renforcement des capacités européennes de défense", évoquant notamment une cadence de 5 Rafale par mois à l'étude, soit un quasi-doublement par rapport aux niveaux actuels.
Avec ce nouveau développement, le groupe poursuit son objectif de 80 MEUR à 100 MEUR de chiffre d'affaires annuel à l'horizon mars 2028 et se dit confiant dans l'atteinte de ses ambitions, au regard de discussions avancées avec Safran et d'autres acteurs majeurs des marchés civils et militaires.
Le titre a terminé la séance sur une hausse de 3,14% mais affiche une perte de l'ordre de 10% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|9,8600 EUR
|Euronext Paris
|+3,14%
A lire aussi
-
Quentin Deranque, décédé après une violente agression à Lyon, était un étudiant en mathématiques de 23 ans, un jeune homme "joyeux" récemment converti à la religion catholique, proche de la mouvance nationaliste et qui prônait, selon l'avocat de sa famille, un ... Lire la suite
-
La Jeune Garde, groupe antifasciste dissous, sous le feu des accusations après la mort de Quentin Deranque
Fondée à Lyon en 2018 et dissoute en juin, la Jeune Garde antifasciste est aujourd'hui pointée du doigt par le ministre de l'Intérieur pour sa possible implication dans l'agression mortelle jeudi à Lyon de Quentin Deranque, un militant nationaliste. Dans un communiqué ... Lire la suite
-
"C'est Louis ou moi": à un mois des élections municipales, SOS Racisme a lancé une campagne d'affichage à Perpignan pour une ville "antiraciste", visant le maire RN Louis Aliot, qui a aussitôt dénoncé "une propagande" et entamé une contre-campagne. "Pour nous c'est ... Lire la suite
-
Fondé en 2016, Rising Stone se présente comme un «créateur et constructeur d'immobilier de luxe dans les Alpes françaises et lieux de villégiature». La société est la première à s'introduire en Bourse en 2026, sur Euronext Growth. Sur le plateau de Ca Bouge sur ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer