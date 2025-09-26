 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 862,50
+0,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

FIGEAC AÉRO PUBLIE SA LETTRE AUX ACTIONNAIRES SEPTEMBRE 2025
information fournie par Boursorama CP 26/09/2025 à 17:30

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce la publication de l’édition septembre 2025 de sa lettre aux actionnaires.

Au sommaire de cette édition :
 L'édito de Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général de FIGEAC AÉRO ;
 Un retour sur l’exercice 2024/25, l’année de tous les records ;
 Un point sur la poursuite du déploiement du plan PILOT 28.

Cette lettre, ainsi que l’ensemble des publications du Groupe, est consultable sur l’Espace Investisseurs de FIGEAC AÉRO.

Valeurs associées

FIGEAC AERO
11,5000 EUR Euronext Paris +0,88%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank