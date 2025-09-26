FIGEAC AÉRO PUBLIE SA LETTRE AUX ACTIONNAIRES SEPTEMBRE 2025

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce la publication de l’édition septembre 2025 de sa lettre aux actionnaires.
Au sommaire de cette édition :
L'édito de Jean-Claude Maillard, Président Directeur Général de FIGEAC AÉRO ;
Un retour sur l’exercice 2024/25, l’année de tous les records ;
Un point sur la poursuite du déploiement du plan PILOT 28.
Cette lettre, ainsi que l’ensemble des publications du Groupe, est consultable sur l’Espace Investisseurs de FIGEAC AÉRO.
