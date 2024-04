FIGEAC AERO : PILOT 28 : FIGEAC AÉRO RENFORCE SON COMITÉ EXÉCUTIF POUR SOUTENIR SES AMBITIONS DE CROISSANCE

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce le renforcement de son Comité Exécutif avec l'arrivée de trois nouveaux membres, Nicolas Fabre, Michel Petit et Camille Traineau, en lien avec le déploiement du nouveau plan stratégique PILOT 28.

Pour soutenir le déploiement de son nouveau plan stratégique PILOT 28, FIGEAC AÉRO consolide son Comité Exécutif en accueillant trois nouveaux membres : Nicolas Fabre, Michel Petit et Camille Traineau. Cette évolution vise à renforcer les capacités du Groupe tant sur le plan industriel que commercial.

Nicolas Fabre et Michel Petit se concentreront sur les piliers de l'innovation et de la transformation du modèle. Leur mission consistera à améliorer l'efficience du modèle de FIGEAC AÉRO au travers notamment la transformation digitale du Groupe, la standardisation du modèle de gestion de la production et l'optimisation des capacités techniques. Ils rejoignent le Comité Exécutif en qualité de Directeur du Plan de Transformation et de Directeur Technique Groupe.

Nicolas Fabre, 43 ans, est un ingénieur en Informatique diplômé de l'N7 (INP ENSEEIHT) à Toulouse. Nicolas cumule plus de 15 ans d'expérience notamment au sein de la société de services informatiques CS GROUP, où il avait notamment en charge la déclinaison de la stratégie groupe et le pilotage de multiples sites au sein d'une business unit de 650 ingénieurs.

Michel Petit, spécialiste du génie mécanique dans le domaine de l'aéronautique, compte près de 30 ans d'expérience au sein du Groupe. Il a principalement évolué au sein des services Méthodes du Groupe, puis a occupé le poste de Responsable de Business Units . Avant sa nomination actuelle, il était Directeur Technique du site d'Aulnat.

Camille Traineau rejoint le Comité Exécutif en qualité de Directeur des Ventes Services et Partenariats Stratégiques. Il a pour mission de structurer l'activité commerciale en coopération avec l'équipe de vente.

Âgé de 36 ans, Camille est diplômé des Mines Saint-Etienne et de l'École Centrale Paris. Il a rejoint le Groupe FIGEAC AÉRO en 2013, où il a occupé diverses fonctions commerciales. Il a notamment été impliqué dans le développement du marché nord-américain, puis a pris en charge les relations investisseurs et le M&A, avant d'effectuer une mission en tant que Directeur Général de SFAM, la co-entreprise du Groupe en Arabie Saoudite.

Ils sont tous les trois rattachés à Thomas Girard, Directeur Général Adjoint de FIGEAC AÉRO, qui déclare : « Je suis très heureux d'accueillir Nicolas, Michel et Camille au sein du Comité Exécutif du Groupe. Leur arrivée renforce considérablement nos capacités à mettre en œuvre notre nouveau plan stratégique, dont les objectifs prioritaires sont centrés sur la poursuite de notre développement commercial, ainsi que sur l'accélération de notre désendettement. »

Prochains évènements (après bourse)

14 mai 2024 : chiffre d'affaires du 4 ème trimestre et de l'exercice 2023/24

trimestre et de l'exercice 2023/24 26 juin 2024 : résultats de l'exercice 2023/24

À propos de FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 341,6 M€.

