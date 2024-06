FIGEAC AERO : PILOT 28 : FIGEAC AÉRO ET KNDS RENFORCENT LEUR PARTENARIAT

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce aujourd'hui la signature, à l'occasion du salon international Eurosatory, d'un nouvel accord avec KNDS, le spécialiste franco-allemand de la défense terrestre, pour une valeur totale de plusieurs dizaines de millions d'euros.

Une production stratégique, localisée en france

Le groupe KNDS est né en 2015 du rapprochement entre l'allemand KMW et le français Nexter, formant le leader européen de la défense terrestre. Fort de plus de 9 500 collaborateurs, un chiffre d'affaires de plus de 3,3 Md€ et un carnet de commandes de 16 Md€, le portefeuille de KNDS comprend une large gamme de produits et services. Ceux-ci incluent des chars de combat, des véhicules blindés, des systèmes d'artillerie, des équipements et des munitions, ainsi que des services de soutien et de formation associés.

Le nouvel accord est un avenant à un contrat signé en 2020, portant sur l'usinage, le traitement de surface et l'assemblage d'un ensemble de pièces élémentaires destinées à des programmes de véhicules blindés en France et à l'export.

Cet avenant vise à renforcer le partenariat de long-terme entre FIGEAC AÉRO et KNDS, et à localiser en France une production de défense particulièrement stratégique. Dans le cadre de ce contrat, FIGEAC AÉRO a mis en place un atelier dédié au sein de sa filiale spécialisée dans les activités de défense, Mécabrive Industries.

Une performance optimisée tant en termes industriels que financiers

Outre la compétitivité de la solution et la mise en place d'un atelier dédié, le développement du partenariat avec KNDS repose également sur l'excellence industrielle démontrée par FIGEAC AÉRO dès les premières phases du contrat initial.

Prolongeant l'accord sur une durée de plusieurs années, l'avenant officialise également une forte hausse des volumes de production, initiée dès l'exercice 2023/24, ainsi qu'une mise à jour des termes du contrat. Avec ces nouveaux paramètres, la valeur totale du contrat est estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros.

Par ailleurs, faisant usage strictement des capacités existantes sur le site de Mécabrive Industries, la production ne requiert à ce stade aucun nouvel investissement significatif.

PILOT 28 : Une première avancée dans le segment de la défense

Pour rappel, le nouveau plan stratégique de FIGEAC AÉRO, PILOT 28, prévoit le développement de nouvelles affaires principalement dans l'aéronautique civile, mais également dans les segments de la défense et des services d'industrialisation.

Avec un chiffre d'affaires moyen additionnel d'environ 1 M€ par rapport à son niveau de mars 2023, cet accord avec KNDS représente un premier pas en avant dans le segment de la défense.

Grâce à ses avancées dans l'aéronautique civile en Europe et en Amérique du Nord et dans la défense, FIGEAC AÉRO a ainsi engrangé de nouvelles affaires représentant plus de 16% de son objectif à l'horizon 2028 [1] .

Prochains évènements (après bourse)

26 juin 2024 : résultats de l'exercice 2023/24

À propos de FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux États-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 397,2 M€.

Glossaire

Terme / indicateur Définition EBITDA courant Résultat opérationnel courant retraité des amortissements et provisions nets avant ventilation des frais de R&D capitalisés par le Groupe par nature Carnet de commandes / backlog Somme des commandes reçues et à recevoir extrapolée sur une durée de 10 ans de chaque contrat et appel d'offres gagné, sur la base des cadences de production communiquées puis projetées, et d'une parité EUR/USD de 1,12 Organique À taux de change et périmètre constants DIO ( Days of Inventory Outstanding ) Nombre de jours de chiffre d'affaires moyen pendant lequel un stock est porté Levier Ratio de dette nette hors dette ne portant pas intérêt sur EBITDA courant CAPEX Investissements en immobilisations ORNANE Obligations à option de remboursement par numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes EBITDA-to-FCF Free Cash Flows rapportés à l'EBITDA courant ROCE (Return on Capital Employed) Résultat opérationnel après impôts (NOPAT) divisé par l'actif économique (immobilisations et Besoin en Fonds de Roulement Free Cash Flows / nets Flux nets de trésorerie générés par l'activité, avant coût de l'endettement financier et impôts, diminués des flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement / après coût de l'endettement financier et impôts

[1] En prenant comme base la borne basse de l'objectif de nouvelles affaires du plan PILOT 28, soit 80 M€