Figeac Aéro: objectifs relevés à horizon 2028 information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité, Figeac Aéro fait part d'une révision à la hausse de ses objectifs financiers de PILOT 28, à l'horizon mars 2028, tablant désormais sur un chiffre d'affaires supérieur à 600 millions d'euros et un levier financier inférieur à deux fois.



En cumul sur les neuf premiers mois de l'exercice 2024-25, l'équipementier aéronautique affiche un chiffre d'affaires de 303 millions, en croissance organique de 9,6% (+9% en données publiées), en ligne avec les perspectives annuelles.



Aussi, il confirme 'un retour en mars 2025 au niveau d'activité d'avant-crise, accompagné d'une nette amélioration de la génération de trésorerie', soit un chiffre d'affaires entre 420 et 440 millions d'euros et un EBITDA courant entre 67 et 73 millions.





Valeurs associées FIGEAC AERO 6,30 EUR Euronext Paris +0,32%