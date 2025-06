Figeac Aéro: objectifs annuels atteints, voire dépassés information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - Figeac Aéro a annoncé hier soir avoir atteint voire dépassé l'ensemble de ses objectifs financiers pour l'exercice 2024/2025, et ce pour la quatrième année consécutive.



Au titre de son exercice décalé clos fin mars, le fabricant de pièces et de sous-ensembles métalliques pour l'aéronautique a réalisé un chiffre d'affaires de 432,3 millions d'euros, en croissance organique de 8,1% (+8,8% en données publiées).



Le groupe, qui dit avoir tiré parti de la vigueur des programmes d'Airbus, et notamment de la famille A320, souligne que ce chiffre s'inscrit en plein milieu de son objectif annuel, qui avait fixé entre 420 et 440 millions d'euros.



Comme prévu, l'activité revient ainsi à ses niveaux d'avant la crise du Covid.



Grâce à la bonne maîtrise de ses coûts, Figeac indique avoir dégagé un Ebitda courant en hausse de 33% à 69,5 millions d'euros, là encore en plein milieu de la fourchette de ses objectifs annuels.



'Le FCF est la bonne surprise de la publication à 37,9 millions d'euros contre 34,5 millions d'euros attendus', soulignent ce matin les analystes d'Oddo BHF, qui maintiennent au passage leur opinion 'surperformance' sur la valeur.



Ces solides performances opérationnelles ont permis à la société de dégager un résultat net positif pour la première fois depuis 2019, avec un profit qui atteignait 3,6 millions d'euros contre une perte de 12,2 millions un an plus tôt.



Pour son nouvel exercice 2025/26, qui a débuté en avril, le groupe dit viser un chiffre d'affaires compris entre 470 et 490 millions d'euros pour un Ebitda courant attendu entre 77 et 83 millions.



A horizon 2027/28, Figeac dit viser un chiffre d'affaires supérieur à 600 millions d'euros.



Suite à ces annonces, le titre grignotait 0,2% mercredi matin à la Bourse de Paris, à comparer avec un gain de 0,4% pour le marché dans son ensemble. Il affiche encore une hausse de près de 65% depuis le début de l'année.





