Figeac Aéro : nouvelle amélioration de la rentabilité opérationnelle

(AOF) - Au premier semestre de l’exercice 2025/2026, Figeac Aéro enregistre un chiffre d’affaires de 215,3 millions d'euros, en croissance organique de 9,6% (+7,7% en données publiées), contre 200 millions d'euros au premier semestre 2024/2025. L’activité est tirée par les activités Aéro, avec une belle croissance de la quasi-totalité des programmes Airbus et du moteur LEAP, qui bénéficie du redressement des volumes du 1B équipant les 737 de Boeing, et par les activités défense & énergie.

Porté par la croissance du chiffre d'affaires, et la maîtrise de sa structure de coûts, l'entreprise spécialisée dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques voit sa performance opérationnelle poursuivre son amélioration.

Sur ce premier semestre, l'Ebitda courant s'inscrit en hausse de 18,6%, soit une croissance deux fois plus élevée que celle du chiffre d'affaires, pour atteindre 30,6 millions d'euros, contre 25,8 millions d'euros sur la période comparable, soit une marge en hausse de 130 points de base à 14,2%, contre 12,9% un an auparavant. Cette évolution s'explique principalement par la croissance de l'activité et dans une moindre mesure, de la poursuite des progrès au Mexique et des renégociations de contrats.

La hausse de la rentabilité est portée par les deux divisions du groupe : l'activité Aérostructures & Aéromoteurs voit son Ebitda courant atteindre 29,7 millions d'euros, en nette hausse par rapport à 25,1 millions d'euros. L'Ebitda courant de la division Défense & Énergie progresse également pour s'établir à 900 000 euros, contre 700 000 euros un an auparavant.

Le résultat opérationnel courant sur ce semestre ressort en nette progression de 46,3% à 7,2 millions d'euros, contre 4,9 millions d'euros au premier semestre 2024/25, soit une marge de 3,4%, en progression de 90 points de base sur un an.

Durant le semestre, Figeac Aéro a pu tirer parti de l'accélération de son désendettement, en initiant notamment une première opération de refinancement. Celle-ci a eu lieu sous la forme d'une obligation d'un montant nominal de 60 millions d'euros à échéance juillet 2030, souscrite par des investisseurs institutionnels français et internationaux. Cette opération avait pour objectif de refinancer les dettes les plus couteuses du groupe et rééquilibrer le calendrier d'amortissement de sa dette, dont la plupart des échéances étaient concentrées en 2028.

Suite à cette publication semestrielle, le groupe confirme ses objectifs financiers pour l'exercice 2025/2026 : chiffre d'affaires compris entre 470 et 490 millions d'euros, Ebitda courant entre 77 et 83 millions d'euros, free cash-flow entre 35 et 40 millions d'euros, et un levier financier ramené autour de 3x.

