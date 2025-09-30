 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
FIGEAC AÉRO NORTH AMERICA REMPORTE UN NOUVEAU MARCHÉ AVEC BOMBARDIER
information fournie par Boursorama CP 30/09/2025 à 17:45

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce que sa filiale américaine FIGEAC AÉRO North America a remporté un nouveau marché portant sur des panneaux d’empennage de jets d’affaires Bombardier, pour un montant total de 8 M$.

DES BESOINS PARFAITEMENT ALIGNÉS AVEC L’EXPERTISE DE FIGEAC AÉRO NORTH AMERICA
Avec cet accord, FIGEAC AÉRO North America est impliqué dans la production des panneaux métalliques de revêtement équipant la dérive des jets d’affaires Bombardier Global 7500 et Challenger 350 - une structure verticale d’empennage assurant à l’appareil stabilité et contrôle directionnel. Le marché porte plus spécifiquement sur les phases à forte valeur ajoutée de formage et de traitement de surface de ces panneaux de grande dimension – des expertises au cœur de l’activité de la filiale américaine du Groupe, qui lui ont valu de remporter cette nouvelle affaire.

