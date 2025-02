FIGEAC AÉRO NORTH AMERICA POURSUIT SA CROISSANCE EN REMPORTANT UN NOUVEAU CONTRAT POUR UN JET D’AFFAIRES AVEC GKN AEROSPACE

FIGEAC AÉRO (FR0011665280 – FGA:FP), partenaire de référence des grands industriels de l’aéronautique, annonce que sa filiale américaine, FIGEAC AÉRO North America, a remporté un nouveau contrat auprès de GKN Aerospace, portant sur des revêtements d'ailes pour le programme d'avions d'affaires Gulfstream G500. Sur la base des cadences de production actuelles, la valeur du contrat est estimée à plus de 5 M$.



Tirant parti de sa solide expertise, FIGEAC AÉRO North America produira pour GKN Aerospace des pièces de revêtements inférieurs d'ailes de grande taille pour l'avion d'affaires Gulfstream G500 – des pièces nécessitant des techniques très complexes de formage par grenaillage et de traitements spéciaux. Une telle complexité démontre les capacités avancées et l'ensemble unique de compétences que le Groupe a été en mesure de déployer et de maintenir sur chacun de ses sites à travers le monde, lui permettant ainsi d'assurer une croissance locale forte.

Cette réussite souligne une fois de plus la capacité de FIGEAC AÉRO North America à nouer des relations solides avec ses clients, en étant un fournisseur très réactif. Sa position de partenaire local de confiance et la portée mondiale du Groupe seront essentielles pour continuer à stimuler la croissance sur le vaste marché nord-américain.