Figeac Aéro, Gaussin, Vinci : les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Crédit Agricole

Crédit Agricole Nord de France cède au Groupe Rossel La Voix (GRLV) l'intégralité de ses parts dans le capital du Groupe Rossel La Voix et dans Images en Nord. Les impacts de cette opération sur le compte de résultat du Crédit Agricole Nord de France au 31 décembre 2024 seront non significatifs. Le Crédit Agricole Nord de France est entré au capital du Groupe Rossel La Voix en février 2011 et l'a accompagné depuis dans ses projets de développement pour plusieurs de ses entités (Journal Voix du Nord, Télévision Weo notamment).

Figeac Aéro

A l'occasion du salon international Eurosatory, Figeac Aéro annonce la signature d'un nouvel accord avec KNDS, le spécialiste franco-allemand de la défense terrestre, pour une valeur totale de plusieurs dizaines de millions d'euros. Le nouvel accord est un avenant à un contrat signé en 2020, portant sur l'usinage, le traitement de surface et l'assemblage d'un ensemble de pièces élémentaires destinées à des programmes de véhicules blindés en France et à l'export.

Gaussin

Gaussin, spécialiste des solutions de transport et de logistique innovantes, annonce la cession de sa participation majoritaire dans Gama (Gaussin-Macnica-Mobility) à son partenaire Macnica. Cette transaction inclut l'ensemble des titres et créances détenus par Gaussin dans Gama, née de la reprise des actifs de la société Navya en avril 2023. Cette co-entreprise, dédiée à la mobilité autonome et zéro émission pour le transport de personnes et de marchandises était initialement détenue par Gaussin à 51% et Macnica à 49%

HRS

HRS, concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce la première commande d'une station hydrogène HRS14 hors d'Europe, à destination d'un développeur de projets en Arabie Saoudite. La station HRS14, commandée par cet énergéticien national, acteur majeur de la région, ravitaillera une flotte prévisionnelle de 20 bus et des véhicules légers à partir de juillet 2024. Les sociétés entendent communiquer plus amplement après installation de la station au second semestre 2024.

Qwamplify

Le spécialiste du marketing digital présentera ses résultats du premier semestre .

Vinci

En mai, l'ensemble des plateformes du réseau de Vinci Airports ont vu leur trafic progresser de 8,7% par rapport à l'année dernière. Au global, le trafic passagers ressort à un niveau supérieur à celui d'avant crise sanitaire. Le trafic s'affiche en revanche en baisse de 0,4% pour Vinci Autoroutes en mai sur un an.