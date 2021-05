FIGEAC AERO : FIGEAC AÉRO SÉCURISE SON REBOND

À la lumière du dernier communiqué de presse publié le 27 mai et des échanges avec les investisseurs intervenus après la publication, le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, souhaite revenir sur les réflexions menées sur l'aménagement de sa structure financière et préciser les prochaines étapes de son plan d'adaptation à la crise inédite que traverse le secteur aéronautique.

Après avoir atteint le point bas de cette crise au 1er semestre 2020/21 et fort des mesures structurelles de réduction de coûts mises en œuvre rapidement, FIGEAC AÉRO confirme la génération d'un EBITDA courant1 positif sur le 2ème semestre de l'exercice clos le 31 mars 2021. Cette nette amélioration de la marge opérationnelle du Groupe devrait équilibrer les pertes opérationnelles du 1er semestre. En matière de consommation de trésorerie, le Groupe enregistre les premiers effets positifs de la rigueur financière et de la baisse drastique des CAPEX de croissance avec des cash flows maîtrisés au second semestre. La société a d'ailleurs renouvelé son objectif de génération de cash pour l'exercice clos le 31 mars 2022.

Ce plan de performance qui portera pleinement ses fruits sur l'exercice 2021/22, doit être accompagné d'une structure financière robuste, en adéquation avec une reprise d'activité pérenne et profitable pour le Groupe.

Dans cet environnement, FIGEAC AÉRO a conduit un important travail d'analyse de sa situation économique et financière permettant d'évaluer ses besoins de financement à l'horizon de l'exercice clos en mars 2025. Des discussions avancées sont en cours avec plusieurs partenaires financiers portant sur l'aménagement des financements existants et la mise en place de financements additionnels tels que :

le renforcement de ses fonds propres,

le recours aux différents dispositifs institutionnels de relance en France et dans les pays où le Groupe opère,

l'appui des partenaires financiers historiques du Groupe, notamment grâce à l'obtention de nouveaux waivers portant sur ses convenants financiers pour l'exercice en cours similaires à ceux obtenus au titre de l'exercice clos au 31 mars 2021,

la mise en place d'autres financements alternatifs.

Par ailleurs, FIGEAC AÉRO envisage également de proposer aux porteurs de ses obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANEs), d'un montant nominal d'environ 91 M€2 venant à échéance le 18 octobre 2022, ainsi qu'à ses actionnaires, un aménagement des termes des ORNANEs.

L'ensemble de ces opportunités de financement est actuellement évalué et négocié entre le Groupe et les différents partenaires financiers. L'objectif étant de conclure ces discussions dans les prochaines semaines et définir le séquençage adéquat pour leurs mises en œuvre. À l'issue de ces démarches, le Groupe disposerait d'une structure de bilan assainie et adaptée à sa stratégie permettant de poursuivre avec ambition son développement créateur de valeur.

Prochains rendez-vous

Résultats annuels 2020/21le 7 juillet 2021 après Bourse

À PROPOS DE FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 201,2 M€.



FIGEAC AÉRO

Jean-Claude Maillard - Président Directeur Général

Tél. : 05 65 34 52 52



Camille Traineau

Directeur Corporate Development

Relations institutionnelles / IR

Tél. : 05 81 24 61 90 / camille.traineau@figeac-aero.com ACTUS Finance & Communication

Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 / cpuissant@actus.fr



Manon Clairet - Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr

1 EBITDA courant = Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations nettes de provisions - Avant ventilation des frais de R&D capitalisés par le Groupe par nature

2 La société ayant racheté pour environ 9 M€ d'ORNANEs, lesquelles sont en cours d'annulation

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : l3Cfkpmck5eWxp5uksdpZmVsa2yWmJabZWqYyWmclcvHanBpyWppmZaaZm9qmWxs

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69476-cp_fga-securise-son-rebond-vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com