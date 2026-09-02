FIGEAC AÉRO : CHIFFRE D’AFFAIRES T1 2026/27

CHIFFRE D’AFFAIRES T1 2026/27

111,8 M€, EN CROISSANCE ORGANIQUE DE 11,6%

21ème TRIMESTRE CONSÉCUTIF DE CROISSANCE

Activité parfaitement en ligne avec l’objectif annuel

21ème trimestre de croissance du chiffre d’affaires

Croissance portée principalement par l’A350, l’A320 et le 737

Poursuite d’une dynamique de marché positive, malgré les défis imposés par le contexte

géopolitique

Bonne résistance du trafic aérien après le choc au Moyen-Orient

Prise de commandes toujours aussi forte

Ramp-up en cours chez les principaux constructeurs

Momentum commercial intact

Développements en Amérique du Nord et dans la défense

Carnet de commandes à un niveau record de 5,0 Md€

Confiance quant à la prise de nouvelles affaires au T2 et sur l’exercice en cours

Confirmation des objectifs financiers