FIGEAC AÉRO : CHIFFRE D’AFFAIRES T1 2026/27

CHIFFRE D’AFFAIRES T1 2026/27
111,8 M€, EN CROISSANCE ORGANIQUE DE 11,6%
21ème TRIMESTRE CONSÉCUTIF DE CROISSANCE
Activité parfaitement en ligne avec l’objectif annuel
21ème trimestre de croissance du chiffre d’affaires
Croissance portée principalement par l’A350, l’A320 et le 737
Poursuite d’une dynamique de marché positive, malgré les défis imposés par le contexte
géopolitique
Bonne résistance du trafic aérien après le choc au Moyen-Orient
Prise de commandes toujours aussi forte
Ramp-up en cours chez les principaux constructeurs
Momentum commercial intact
Développements en Amérique du Nord et dans la défense
Carnet de commandes à un niveau record de 5,0 Md€
Confiance quant à la prise de nouvelles affaires au T2 et sur l’exercice en cours
Confirmation des objectifs financiers
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