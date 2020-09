FIGEAC AERO : CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2020/21

Comme anticipé, un premier trimestre impacté par la crise Covid-19

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémonique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique publie ce jour son chiffre d'affaires du 1er trimestre (1er avril au 30 juin 2020).

Une activité fortement affectée par l'arrêt des livraisons chez les clients

Le marché aéronautique a subi de plein fouet les effets de la crise Covid-19, avec un effondrement du trafic aérien mondial durant la période, ce qui a amené l'ensemble des constructeurs à fortement réviser à la baisse leurs programmes de livraison et à déstocker. Ainsi, FIGEAC AÉRO réalise au titre du 1er trimestre de l'exercice 2020/21 (du 1er avril au 30 juin 2020), un chiffre d'affaires de 50,2 M€, en retrait de 55,29% par rapport à la même période de l'exercice précédent. A périmètre et taux de change constants, l'évolution trimestrielle du Groupe est en repli de 55,32%.

La division Aérostructures, déjà affectée par l'arrêt de production du programme du Boeing 737 Max, affiche une forte contraction de son activité (-59,98% en publié et -59,94% à pcc), subissant les effets liés à la crise Covid-19. Le chiffre d'affaires des autres activités s'inscrit en baisse de 3,2 M€.



Un plan d'ajustement des effectifs afin de faire face à une crise économique sans précédent

Comme annoncé dans le communiqué du 27 août dernier, le caractère durable de la dégradation économique du secteur aérien implique une adaptation des effectifs du Groupe afin de sauvegarder sa compétitivité et prévenir des difficultés à venir et leurs conséquences sur l'emploi.

Les discussions avec l'ensemble des partenaires sociaux notamment à Figeac se poursuivent en vue de conclure des accords pour une mise en œuvre à partir de janvier 2021. D'autres mesures sont également à l'étude en France et à l'international.

L'ensemble des mesures entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'optimisation opérationnel devraient permettre une réduction des coûts fixes et structurels de l'ordre de 30 M€, dont le quasi plein effet sera déjà visible sur l'exercice 2021/22. Ces économies permettront de gagner en compétitivité et de générer un levier opérationnel significatif à la reprise des volumes qui pérenniseront la génération de cash-flow.

Par ailleurs, ce plan devrait générer des charges non courantes estimées entre 20 et 23 M€, qui seront principalement provisionnées sur l'exercice en cours (clos le 31/03/2021).



Obtention d'un prêt Atout Bpifrance

FIGEAC AÉRO a obtenu auprès de Bpifrance un prêt Atout d'un montant de 15 M€ qui vient compléter les Prêts Garantis par l'État d'un montant total de 80 M€ obtenu auprès des partenaires bancaires historiques du Groupe. Ces financements permettent de sécuriser l'avenir du Groupe.

Par ailleurs, le Groupe est en discussion avancée avec ses partenaires bancaires dans le cadre d'un assouplissement de ses covenants financiers pour l'exercice en clôture à mars 2021. Ces discussions devraient se conclure dans les prochaines semaines avant la clôture du premier semestre 2020/21.



Gains de nouveaux contrats en ligne avec la stratégie nord-américaine et de diversification moteurs

FIGEAC AÉRO a remporté un contrat « program life » d'une valeur de 250 MUSD, aux cadences actuelles, relatif à la production de pièces élémentaires et sous-ensembles pour les programmes A320, A321 et B787. Ce nouveau client a sélectionné le Groupe pour la production de pièces mécaniques en aluminium et titane de petites, moyennes et grandes dimensions, ainsi que des sous-ensembles, grâce notamment à la stratégie gagnante déployée au travers de son empreinte mondiale. La présence industrielle et commerciale du Groupe aux Etats-Unis, sa taille critique et son savoir-faire développé depuis 30 ans en Europe ont été des facteurs déterminants pour remporter ce contrat majeur. Une pleine contribution au chiffre d'affaires est programmée dès 2022 soit 17 MUSD, après une phase de montée en puissance.

FIGEAC AÉRO annonce également le gain d'un contrat de près de 50 MUSD de type LTA (Long Term Agreement) avec un motoriste majeur. Le Groupe produira dans son Usine du Futur en France des pièces moteurs complexes du programme A350 sur la base d'un savoir-faire développé avec d'autres motoristes. Après une phase de montée en puissance, ce contrat apportera au Groupe une pleine contribution au chiffre d'affaires dès 2022 soit 5 MUSD.

« Mes équipes et moi-même sommes très fiers de ces gains de contrats majeurs en rang 1, avec des clients qui font partie des premiers donneurs d'ordres mondiaux et pour des montants significatifs » a déclaré Thomas Girard, Directeur Commercial de FIGEAC AERO. « Cette crise offre des opportunités et renforcera le positionnement des sous-traitants systémiques. Nous sommes confiants dans l'obtention de nouveaux contrats qui, à l'instar de ceux-là, ne nécessiteront pas de capex majeurs, en ligne avec la feuille de route du Conseil d'Administration et du Comex. »



Perspectives

Il est difficile d'établir des prévisions à court terme en raison du manque de visibilité quant à la reprise du trafic aérien mondial et des conséquences induites sur les livraisons des avionneurs. FIGEAC AÉRO estime ne pas être en mesure de formuler d'objectifs financiers pour l'exercice 2020/21 qui devrait être impacté par la baisse brutale d'activité et les charges non courantes de restructuration.

FIGEAC AÉRO s'est imposé depuis plus de 30 ans comme partenaire de référence de l'aéronautique et a développé des savoir-faire et des positions fortes en Europe et désormais aux Etats-Unis qui lui permettront de poursuivre sa dynamique commerciale.

Par ailleurs, le Groupe a engagé une réflexion sur le rôle qu'il pourrait tenir dans la consolidation de la sous traitance aéronautique qui le rend, de fait, incontournable en raison de sa position de leader en Europe, de son empreinte internationale, de son avance technologique et de sa diversification clients et produits (fuselage, voilures, empênage et moteurs). Le Groupe étudiera toutes les options qui assureront la pérennité et le développement de ses activités.



