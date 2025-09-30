Figeac Aéro a signé un nouveau contrat avec Bombardier
Avec cet accord, Figeac Aéro North America participe à la production des panneaux métalliques de revêtement équipant la dérive des jets d'affaires Bombardier Global 7500 et Challenger 350. Cette structure verticale d'empennage assure à l'appareil stabilité et contrôle directionnel.
'Le marché porte plus spécifiquement sur les phases à forte valeur ajoutée de formage et de traitement de surface de ces panneaux de grande dimension' explique le groupe.
Le montant total de ce contrat pluriannuel s'élève à 8 M$, avec un impact en chiffre d'affaires attendu dès le 2ème semestre de l'exercice en cours.
