Fifth Third Bancorp réaffirme ses prévisions de revenus d'intérêts annuels malgré l'incertitude

Fifth Third Bancorp FITB.O a réaffirmé jeudi ses prévisions de croissance de son revenu net d'intérêt annuel, le banque misant sur sa capacité à gérer les risques liés aux retombées économiques de l'escalade de la guerre tarifaire entre les États-Unis et la Chine.

Les banques régionales comme Fifth Third s'appuient principalement sur les prêts aux petites entreprises et aux consommateurs, qui sont particulièrement sensibles à tout ralentissement économique. Elles n'ont pas non plus l'envergure et les opérations commerciales importantes qui protègent généralement les grandes banques en période de volatilité.

Mais Fifth Third s'attend toujours à ce que son revenu net d'intérêts (NII) - la différence entre ce que les banques paient aux clients sur les dépôts et ce qu'elles gagnent en intérêts sur les prêts - augmente de 5 à 6 % cette année.

"Nous restons proactifs dans la gestion de notre risque de crédit et dans les tests de résistance ("stress tests") de notre portefeuille dans de nombreux scénarios", a déclaré le directeur général Tim Spence.

Le NII de la banque a augmenté de 4 % pour atteindre 1,44 milliard de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé en mars, grâce à la croissance des prêts et à la baisse du coût des dépôts, ainsi qu'à la réévaluation des actifs à taux fixe.

Les prêts moyens ont augmenté de 3 % au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, grâce à la croissance des prêts commerciaux et des prêts à la consommation.

Le revenu net de Fifth Third disponible pour les actionnaires ordinaires s'est élevé à 478 millions de dollars, soit 71 cents par action, au cours du trimestre. L'année précédente, il s'élevait à 480 millions de dollars, soit 70 cents par action.

La banque basée à Cincinnati, dans l'Ohio, a mis de côté 174 millions de dollars comme provision pour pertes de crédit, plus que les 94 millions de dollars de l'année précédente, dans un contexte de craintes croissantes de récession.

Les actions de Fifth Third ont chuté de 19 % en 2025, à la dernière clôture, en retard sur la baisse de 15 % de l'indice KBW Regional Banking Index .KRX .