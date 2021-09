Fidelity recrute une nouvelle patronne de son département Personal Investing

(NEWSManagers.com) - Fidelity Investments vient de recruter Joanna Rotenberg pour diriger son département Personal Investing de 4,1 milliards de dollars, à compter du 1er novembre. L' intéressée succède à Katy Murphy, qui avait annoncé en début d' année son intention de démission d' ici à la fin 2021.

Joanna Rotenberg vient de BMO Financial Group, où elle était responsable du Wealth Management depuis 2016 et membre du comité exécutif depuis son arrivée en 2010.

Elle sera rattachée directement à Abigail P. Johnson, la présidente et directrice générale de Fidelity, et rejoindra le comité opérationnel de la société.

Le département Personal Investing de Fidelity vise à aider des dizaines de millions d'investisseurs de tous âges, de tous horizons et de tous niveaux de richesse à planifier et à gérer leurs investissements. Il gère plus de 30 millions de comptes clients et affiche 4.100 milliards de dollars d'actifs.