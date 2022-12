Fidelity obtient le feu vert pour vendre des fonds aux particuliers chinois

(NEWSManagers.com) - Fidelity International a annoncé lundi que sa société chinoise à capitaux entièrement étrangers FIL Fund Management (China) Company Limited avait obtenu l’autorisation d’exercer ses activités auprès de la China Securities Regulatory Commission.

Fidelity International pourra désormais proposer des produits et des solutions d'investissement onshore à ses clients particuliers et des services de gestion d'actifs à ses clients institutionnels en Chine.

La Chine est présentée commun un marché stratégique prioritaire pour Fidelity International qui y investit depuis plus de 20 ans. Elle y compte aujourd'hui plus de 1.900 employés répartis dans ses trois bureaux de Shanghai, Dalian et Pékin.

D’autres sociétés de gestion ont obtenu l’agrément pour gérer des actifs pour les particuliers chinois, notamment Neuberger Berman et BlackRock.