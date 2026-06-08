Fidelity : "les investisseurs ont recalibré leurs portefeuilles ETF en mai"

(Zonebourse.com) - Selon Stefan Kuhn, responsable de la distribution ETF, Europe, chez Fidelity International souligne que "le marché européen des ETF UCITS a continué d'afficher une solide collecte nette en mai, mais la répartition de celle-ci a sensiblement évolué selon les classes d'actifs. Avec 43,6 milliards de dollars de collecte nette, les flux se sont établis nettement au-dessus des moyennes de court et moyen terme".

Dans le même temps, la dynamique des ETF actions s'est essoufflée, tandis que les ETF obligataires ont enregistré un net regain de la demande.

Les dernières données sur la collecte suggèrent que les investisseurs adoptent un positionnement plus sélectif. Si les flux entrants restent robustes, ces derniers se montrent désormais plus sensibles au contexte macroéconomique. La remontée des prix de l'énergie et les craintes inflationnistes pèsent sur le regard porté à l'Europe, tandis que les obligations retrouvent de leur attrait.

La situation est toutefois plus nuancée que ne le laissent entendre les chiffres globaux. L'incertitude géopolitique dans la région du Golfe tempère l'appétit pour le risque sur les ETF exposés à l'Europe. Cela étant, la région part d'un niveau élevé : sur douze mois, elle a continué d'attirer davantage de capitaux que les États-Unis, en dépit des deux derniers mois qui ont été relativement modérés.

Obligations : des stabilisateurs de portefeuille

En outre, Stefan Kuhn relève que "sur le segment obligataire, la tendance récente s'est confirmée. Les obligations souveraines sont restées très recherchées, tandis que l'intérêt pour le crédit d'entreprise s'est quelque peu atténué".

Il précise que "les investisseurs cherchent de plus en plus à stabiliser leurs portefeuilles. Les ETF investis en obligations souveraines continuent de jouer ce rôle. Le risque n'a pas disparu pour autant, il est simplement pris de façon plus ciblée".

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