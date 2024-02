Fidelity: le Japon devrait devenir l'économie la plus dynamique du monde en 2024

(AOF) - "Pour la première fois depuis la pandémie, les analystes de Fidelity sont plus nombreux à penser que l'inflation concernant les coûts des entreprises va diminuer plutôt qu'augmenter au cours de l'année à venir". C’est ce qui ressort de l'Enquête Analystes annuelle de Fidelity International réalisée au niveau mondial, selon laquelle "les conditions sont progressivement en train de se mettre en place pour que les entreprises renouent avec la croissance".

Les analystes prévoient une amélioration pour la plupart des secteurs en 2024, alors que le Japon devrait devenir l'économie la plus dynamique du monde.

"Les prévisions de croissance de chiffres d'affaires et de bénéfices en 2024 sont plus élevées pour le Japon que pour toute autre région. Les analystes couvrant ce pays sont également les plus optimistes quant à l'accroissement des marges bénéficiaires", souligne le gérant.

Pour une poignée de secteurs cependant les réponses suggèrent que les conditions pourraient se durcir au fil de l'année. Les analystes qui couvrent les sociétés pétrolières et gazières nord-américaines et européennes citent la baisse des prix des matières premières comme un vent contraire pour le secteur de l'énergie. Le secteur financier devrait " subir le contrecoup de la baisse des taux d'intérêt".

Les entreprises sont divisées lorsqu'il s'agit d'évoquer les risques liés aux élections, nombreuses en 2024. Seuls 28 % des analystes de Fidelity interrogés déclarent que la toile de fond géopolitique actuelle empiète sur les plans d'investissement: c'est la plus petite proportion d'analystes à dire cela depuis que Fidelity a commencé à poser cette question en 2017.