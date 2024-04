Fidelity : "l'économie chinoise se trouve dans une période de stabilisation contrôlée"

"Partant de ce constat, nous estimons que l'économie chinoise se trouve actuellement dans une période de 'stabilisation contrôlée', où le PIB sera relativement stable à 4-5%, tandis que le gouvernement continue de s'attaquer aux problèmes structurels. Cela va inclure probablement l'utilisation de mesures politiques contracycliques de manière ciblée et restreinte afin de faciliter les objectifs de croissance à long terme", fait savoir Evelyn Huang.

La phase pandémique et la géopolitique mondiale ont mis l'économie chinoise à rude épreuve tandis que, sans attendre que la demande augmente, les investissements dans l'industrie manufacturière ont conduit à une surproduction qui s'est traduite par une baisse des prix.

(AOF) - "La stratégie économique de la Chine a changé de manière significative au cours des dernières années. Si le pays s'appuyait jusqu'alors sur l'immobilier et l'endettement grandissant pour financer sa croissance, les décideurs politiques se sont engagés dans une nouvelle approche de 'croissance de haute qualité' axée sur la consommation et la production industrielle. Une transition qui ne s'est pas faite sans heurts", explique Evelyn Huang, portfolio manager chez Fidelity International.

