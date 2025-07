Fidelity juge essentiel d'avoir des expositions à des segments peu prisés ou négligés

(AOF) - Mario Baronci et Becky Qin, co-responsables de la stratégie Multi Asset Defensive chez Fidelity International, expliquent qu’environ 5 à 6 % de leur portefeuille est alloué à des stratégies faiblement corrélées aux actions ou obligations. Ils citent des stratégies quantitatives, des expositions long-short sur les actions et de modestes allocations à des segments comme les obligations catastrophes.

Les stratèges ont également pris des bénéfices sur leur position en émissions de CO₂ pour la deuxième fois cette année — une stratégie thématique qu'ils continuent de suivre de près.

Dans un environnement de marché de plus en plus dominé par les flux passifs et les algorithmes, ils jugent essentiel d'avoir des expositions dans des segments peu prisés ou négligés. Enfin, Mario Baronci et Becky Qin maintiennent une exposition à l'or et à d'autres matières premières, qui permet d'ajouter de la diversification sans introduire un risque directionnel important.