Fidelity : Jay Powell maintient son attitude hawkish

(AOF) - " Les dernières remarques du président de la Fed, Jay Powell, continuent de mettre l'accent sur le mantra ‘plus haut pour plus longtemps’ et sur le potentiel de nouvelles hausses si nécessaire. L'accent reste mis sur l'inflation, comme cela a été le cas pendant une grande partie de l'année 2023, malgré les signes récents de désinflation ", observe Salman Ahmed, Global Head of Macro and Strategic Asset Allocation chez Fidelity International après Jackson Hole.

Selon ce dernier, " la solidité de l'économie, en particulier celle du marché du travail, continue d'inciter la Fed à rester vigilante et à se tenir à l'écart de tout pivot important ". En outre, le président Powell a défendu l'objectif de 2%, ce qui contribue à expliquer le maintien de l'attitude hawkish.

Cette communication est conforme au point de vue du gestionnaire d'actifs.

" Cependant, du point de vue du cycle économique, nous restons d'avis que le mécanisme de transmission est retardé et non cassé, ce qui implique que les hausses de taux cumulées jusqu'à présent commenceront à affecter négativement l'économie à mesure que les facteurs temporaires tels que l'excès d'épargne (...) tomberont dans les mois à venir ", prévient Fidelity. Il voit déjà des signes d'une telle pression en Europe et au Royaume-Uni et il pense que les États-Unis suivront d'ici le début de l'année 2024.