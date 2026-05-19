Fidelity Investments dépasse les 5% de GTT

FMR LLC, société holding de Fidelity Investments, a déclaré à l'AMF avoir franchi à la hausse, le 7 mai, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de GTT (Gaztransport & Technigaz).

Le déclarant a précisé détenir indirectement 1 898 808 actions GTT représentant autant de droits de vote, soit 5,12% du capital et des droits de vote de cette société d'ingénierie spécialisée dans les systèmes de confinement à membranes pour le GNL.