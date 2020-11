Fidelity International va lancer de nouveaux fonds durables et thématiques

(NEWSManagers.com) - Fidelity International prévoit un début d' année 2021 chargé. La société de gestion annonce qu' elle va lancer trois fonds durables couvrant trois univers d' investissement différents : l' Asie (hors Japon), le Japon et les petites capitalisations européennes. De plus, elle va sortir deux fonds thématiques, l' un sur l' innovation chinoise et l' autre sur les opportunités thématiques. Ces fonds seront tous de droit luxembourgeois.

Les fonds durables viendront étoffer la gamme de la société dans ce domaine qui se compose déjà de huit produits et seront gérés avec le même processus que les autres. L' approche d' investissement se base sur trois piliers : exclusion, engagement et recherche propriétaire. Le fonds Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity sera géré par Dhananjay Phadnis, qui sera appuyé par Flora Wang, la directrice de l' investissement durable. Le Fidelity Funds - Sustainable European Smaller Companies sera piloté par Jim Maun, avec l' aide de Joseph Edwards. Le Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity est confié à Hokeun Chung, qui sera assisté de Tomohiro Ikawa, Cenk Simsek et Eddie Tajima.

Côté fonds thématiques, le Fidelity Funds - China Innovation sera investi dans les actions chinoises liées au thème de l' innovation, comme l' innovation technologique, de style de vie et environnementale. Il sera co-géré par Tina Tian et Casey Mclean. Le Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities sera quant à lui investi dans des actions de sociétés qui profitent de tendances structurelles comme les technologies, la démographie et le changement climatique. Le fonds sera géré par Nick Peters et Ayesha Akbar.