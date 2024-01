Fidelity International se concentre sur quatre thèmes de développement durable

Fidelity International va concentrer son engagement en matière d’investissement durable autour de quatre thèmes fondamentaux pour les mois à venir.

Les thèmes choisis par la société de gestion sont l’érosion de la nature , le réchauffement climatique , une gouvernance solide et efficace , et les inégalités sociales. Ils contribueront à orienter la démarche d’engagement de l’entreprise afin d’induire des changements positifs.

En matière de biodiversité, Fidelity annonce que, à partir de cette année, elle votera contre les entreprises des secteurs à haut risque qui ne respectent pas les normes minimales définies en matière de pratiques et de transparence en lien avec la déforestation.

Côté réchauffement climatique, l’ambition de la société de gestion est d’atteindre l’objectif «net zero» au sein de l’ensemble de ses portefeuilles d’investissement d’ici 2050, notamment en réduisant de moitié l’empreinte carbone de ses portefeuilles d’ici 2030, et d'éliminer progressivement les investissements dans le charbon thermique d’ici 2030 dans les pays de l’OCDE et d’ici 2040 dans le reste du monde.

Sur le thème des inégalités sociales, Fidelity entend cette année poursuivre ses efforts pour contribuer à la décarbonation de l'économie, tout en soutenant les transitions sociales dans les communautés qui en ont le plus besoin grâce à une gestion active, en particulier dans le cadre de son programme d’engagement visant le charbon thermique.

Enfin, s’agissant de la gouvernance, Fidelity intensifiera son dialogue et exprimera sa position par le biais de votes et de résolutions d’actionnaires lorsque les actions et les efforts des entreprises seront jugés insuffisants. Elle continuera à se concentrer sur des questions telles que l’efficacité du conseil d’administration, la culture et les pratiques de l’entreprise, la rémunération, les droits des actionnaires et la transparence.