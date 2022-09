Fidelity International renforce son offre européenne sur les ETF

(NEWSManagers.com) - La société de gestion Fidelity International a coté cinq fonds indiciels thématiques (ETF) à la Bourse de Londres, de Francfort et de Zurich. Ils le seront plus tard à la Bourse de Milan. Ces cinq ETF se focalisent sur l'énergie propre (Fidelity Clean Energy), les transports du futur (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation), les services du cloud informatique (Fidelity Cloud Computing), la digitalisation de la santé (Fidelity Digital Health) et l'industrie du métavers (Fidelity Metaverse).