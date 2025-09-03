Fidelity International présente une nouvelle gamme d’ETF actifs " High Conviction "

(AOF) - Fidelity International a annoncé l'élargissement de son offre d'ETF actifs en Europe avec sa nouvelle gamme d'ETF Fundamental Equity « High Conviction ». Elle est lancée avec deux nouveaux produits, le fonds Fidelity US Fundamental Large Cap Core Ucits ETF et le fonds Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap Ucits ETF.

Le fonds Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap Ucits ETF est présenté comme le premier ETF Ucits en Europe, domicilié en Irlande, à utiliser les principes de la structure semi-transparente récemment approuvés par la Banque centrale d'Irlande. " Cette structure est conçue pour permettre aux fournisseurs d'ETF de répondre à la demande des clients pour des ETF intégrant de la recherche à forte valeur ajoutée, tout en leur permettant de protéger leur propriété intellectuelle en matière de recherche active. ", explique le gestionnaire d'actifs

L'ETF investit principalement dans des titres de petites et moyennes capitalisations (qui, pour les besoins de ce fonds, sont les sociétés américaines dont la capitalisation boursière est similaire à celle des sociétés de l'indice Russell 2500 Net of 30% Tax Index), sans être soumis à une quelconque contrainte en matière de style d'investissement.

Le fonds Fidelity Fundamental Large Cap Core Ucits ETF investit principalement dans des actions de sociétés américaines de grandes capitalisations boursières (qui, pour les besoins de ce fonds, sont les sociétés américaines dont la capitalisation boursière est similaire à celle des sociétés de l'indice Russell 1000 ou de l'indice S&P 500). Le fonds ETF n'est soumis à aucune contrainte particulière en matière de style d'investissement et est totalement transparent, publiant l'intégralité de ses positions quotidiennement.

Les deux ETF sont cotés le 3 septembre sur le marché allemand Xetra et le 4 septembre au Royaume-Uni sur la bourse LSE tandis que d'autres cotations suivront en Italie et en Suisse.