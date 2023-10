Fidelity International lance son premier fonds de direct lending

Le fonds, qui se concentrera sur l'Europe du Nord et de l'Ouest, répond aux exigences de l'article 8 du règlement SFDR. Le cadre d'investissement durable de Fidelity est également pleinement intégré au processus d'investissement.

Ce fonds est un véhicule d'investissement à capital fixe domicilié au Luxembourg, qui se concentre sur les prêts garantis de premier rang situés sur le segment " core " du marché intermédiaire. Il cible des entreprises européennes dont l'EBITDA se situe entre 5 et 30 millions d'euros.

(AOF) - Fidelity International a annoncé la conclusion d'un financement de premier rang au profit de Clinias Dental Group (une société spécialisée dans les soins dentaires située aux Pays-Bas et détenue par Bencis et le management de Clinias). Cette transaction marque le lancement du premier fonds de direct lending de Fidelity en Europe à destination des investisseurs institutionnels.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.