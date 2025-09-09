Fidelity International lance le premier ETF semi-transparent européen

Comme dévoilé le 18 août par L’Agefi , Fidelity liste aujourd’hui le tout premier ETF semi-transparent d’Europe. Concrètement, sa nouvelle gamme d’ETF Fundamental Equity «High Conviction», qui donne accès aux convictions de l’équipe de recherche fondamentale de Fidelity Investments sur les actions américaines, intègre deux nouveaux fonds cotés en Bourse : le Fidelity US Fundamental Large Cap Core Ucits ETF et le Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap Ucits ETF.

Ce dernier recourt à la structure semi-transparente fondée sur des principes récemment approuvés par la Banque centrale d’Irlande.

Cette structure, déjà diffusée outre-Atlantique, est conçue pour permettre aux fournisseurs d’ETF de protéger leur propriété intellectuelle en matière de recherche sur les titres sur lesquels ils investissent. Ainsi, le portefeuille sous-jacent n’est que partiellement communiqué, ou bien en différé et cela, jusqu’à trois mois. Une disposition que l’Irlande a déployée pour faire face à la montée en puissance des ETF gérés activement.

Ici le véhicule coté investit principalement de manière active dans des titres de petites et moyennes capitalisations (soit les sociétés américaines dont la capitalisation boursière est similaire à celle des sociétés de l’indice Russell 2500 Net of 30?% Tax Index). L’autre fonds listé, exposé aux grandes capitalisations américaines, suit la règle d’une transparence totale, jusque-là la norme en Europe. Il retient des entreprises dont la capitalisation boursière est similaire à celle des sociétés de l’indice Russell 1000 ou de l’indice S&P 500. L’intégralité de ses positions est donc diffusée chaque jour.

Les deux ETF sont cotés ce 3 septembre 2025 sur Xetra, et seront listés dès le 4 septembre à la Bourse de Londres, et un peu plus tard sur SIX et Borsa Italiana.

En Europe, Fidelity gère 8 milliards de dollars sous le format ETF actifs. Sa gamme comprend désormais 23 produits cotés, dont huit ETF actions gérés activement, huit ETF obligataires et six ETF indiciels. Il ouvre la voie, devant les mastodontes du secteur.

Valérie Riochet