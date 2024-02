Fidelity International : Keith Metters nommé président

Keith Metters remplace Anne Richards qui prendra une pause de six mois avant de retourner dans son nouveau rôle de vice-présidente.

(AOF) - Fidelity International a annoncé la nomination de Keith Metters à sa tête en tant que président à compter du 1er mars, rapportant à Abigail Johnson, "chairman". Ayant rejoint Fidelity International en 2020 pour diriger son activité workplace investing, Keith Metters est actuellement responsable mondial de la plateforme de solutions. Il apporte plus de 25 ans d’expérience dans le secteur. Avant de rejoindre Fidelity International, il a passé plus de 20 ans chez Fidelity Investments aux États-Unis.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF)