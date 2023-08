Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Fidelity International envisage de vendre sa plateforme de fonds allemande information fournie par Newsmanagers • 28/08/2023 à 07:00

(NEWSManagers.com) - Fidelity International travaille avec Rothschild pour trouver des acquéreurs potentiels pour sa plateforme de fonds en Allemagne, rapporte Bloomberg, citant des sources proches du dossier. La plateforme, FiL Fondsbank Gmbh, pourrait susciter l’intérêt de sociétés d’infrastructures de marchés et de fonds de private equity. La société fournit un accès à des milliers de fonds aux conseillers financiers, banques et sociétés de gestion en Allemagne et en Autriche. Elle gère 35,4 milliards d’euros d’actifs.Selon les sources de Bloomberg, le processus de vente est à un stade précoce et pourrait ne pas aboutir à une transaction. A lire aussi: Allfunds demeure la plus grande plate-forme européenne