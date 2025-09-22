Fidelity International dévoile un fonds dédié aux petites entreprises américaines

(AOF) - Fidelity International annonce le lancement d’un nouveau fonds investi sur les petites entreprises américaines, le Fidelity Funds 2 - US Smaller Companies Fund. Le fonds se concentre sur les actions américaines de petites capitalisations, privilégiant celles présentant un fort potentiel de croissance et des caractéristiques financières solides, proposées à des prix modérés.

Le fonds cherche à atteindre une croissance du capital à long terme, en investissant au moins 70% de ses actifs dans des actions de petites entreprises cotées, dont le siège social est basé aux États-Unis, ou qui y exercent la majeure partie de leur activité.

Il offre ainsi une exposition à l'économie américaine tout en se diversifiant par rapport aux segments concentrés du marché, telles que les grandes valeurs technologiques.

Le fonds cible plutôt des entreprises avec un ancrage local, qui devraient bénéficier de l'intensification des tensions commerciales. Grâce à une stratégie de gestion des risques, il vise à générer des gains lorsque les petites capitalisations performent bien, tout en respectant une discipline de valorisation pour atténuer les pertes lors des périodes de ralentissement.

Ce fonds est sous-géré par Forrest St. Clair, gérant chez Fidelity Investments, une société américaine distincte. Il bénéficie du soutien de l'équipe de recherche et d'analyse étendu de Fidelity Investments, et est désormais accessible, pour la première fois, aux clients de Fidelity International via un fonds de type SICAV (OPCVM) luxembourgeois.

Fidelity International est la société de gestion du fonds, tandis que Fidelity Investments en est le sous-gérant, responsable de la stratégie d'investissement et de la recherche.