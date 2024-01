Fidelity : il faut réduire son exposition au risque

(AOF) - "En matière d'investissement, la To Do List 2024 s'annonce aussi complexe que le contexte est alambiqué", prévient Fidelity dans son Humeur des marchés. Et le gestionnaire d’actifs de s’interroger : si, par exemple, la perspective d'un assouplissement monétaire devrait jouer en faveur des marchés, quel sera l'impact concomitant du ralentissement économique sur les actions ? Et sur le compartiment obligataire ?

Au regard du rebond de l'inflation en zone euro (2,9% sur décembre) ou d'un marché américain du travail toujours dur à cuire (216000 créations de postes en décembre), la rhétorique hawkish est-elle vraiment enterrée ?

Malgré ce peu de visibilité, le gestionnaire d'actifs considère qu'un scénario semble toutefois se distinguer : celui d'une récession cyclique dans les pays développés… "Avant, qui sait, un retour à la croissance", ajoute Fidelity.

Une perspective qui, selon lui, intime, au moins dans un premier temps, de réduire son exposition au risque. Plus généralement, Fidelity juge que la sélection de valeur va être essentielle durant cette année tourmentée, en commençant par privilégier les actifs, actions et obligations, de qualité.