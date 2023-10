Fidelity étend sa gamme d’ETF actifs durables

Fidelity International élargit sa gamme de fonds indiciels cotés durables avec le lancement de deux ETF obligataires actifs. Classés article 9 de la réglementation européenne SFDR, les ETF Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond - Paris Aligned Multifactor UCITS (Isin: IE000VQZQ963) et Fidelity Sustainable USD Corporate Bond - Paris Aligned Multifactor UCITS (IE000JJQ6248) sont tous deux cotés à Londres et Francfort. La société de gestion basée à Boston annonce également une ouverture prochaine aux cotations de Zurich et Milan.

Ces nouvelles stratégies permettent de limiter l’exposition du portefeuille aux émissions de carbone, en s’alignant sur les objectifs à long terme de l’Accord de Paris. La construction du portefeuille, qui vise à générer de l’alpha, est fondée sur une sélection d’obligations dont les émetteurs présentent des scores multifactoriels élevés, cela en tenant compte des coûts de transaction et de la valorisation.

L’indice de référence de l’ETF libellé en dollars américains est le Solactive USD Corporate IG PAB Index, celui de l’ETF libellé en euros est le Solactive Euro Corporate IG PAB Index. Ces deux produits viennent s’ajouter à une sélection existante d’ETF classés article 9, le Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS et le Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS.

Maureen Songne