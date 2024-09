Fidelity est plus neutre sur les actions d'un point de vue tactique

(AOF) - Fidelity adopte une position tactique plus neutre sur les actions. " Si les marchés ont retrouvé des couleurs après les turbulences du début du mois d’août, nous entrons désormais dans une période plus difficile sur le plan saisonnier, avec des risques politiques élevés et une modération de notre indicateur avancé de Fidelity (FLI). Par conséquent, nos modèles quantitatifs ont beaucoup évolué et plaident en faveur d’un positionnement global plus prudent ", explique le gestionnaire d’actifs.

Ce dernier pense également que les rendements obligataires pourraient baisser de manière excessive en raison de l'approche d'un cycle d'assouplissement de la Fed, et les marchés pourraient surestimer le rythme et l'ampleur des baisses de taux. Fidelity préfère donc garder des réserves sous forme de liquidités en attendant de nouvelles opportunités d'investissement.

Il ne sous-pondère pas massivement le risque pour autant, car il conserve des positions de portage positives sur le bêta qui restent intéressantes dans cet environnement.