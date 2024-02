Fideas Capital et Arbevel vont développer la sicav "Fideas ACT for Climate"

(AOF) - Fideas Capital et Arbevel ont conclu un partenariat pour la gestion et le développement de la première sicav à mission "Fideas ACT for Climate", créée par Fideas Capital. Cette sicav vise à accompagner concrètement un portefeuille d’ETI françaises cotées dans la planification de leur transition énergétique sur un horizon de 5 ans. La sicav bénéficie de l’appui de l’Ademe pour atteindre ses objectifs d’impact. Arbevel, spécialiste reconnu des small et microcaps, vient compléter le dispositif en devenant conseil financier de la sicav.

Arbevel fera des propositions de sélection documentées qui seront analysées et approfondies dans un dialogue étroit et récurrent avec Fideas Capital. Sur la durée, le conseil assurera un suivi financier des participations. Ceci permet d'associer des spécialistes de la transition à des spécialistes de la sélection de small et microcaps.

Fideas Capital est gérant de la sicav, responsable des choix d'investissement, de leur réalisation et de la conduite de l'accompagnement de la transition des entreprises.

Arbevel contribuera également au placement de la sicav, auprès de ses propres clients.

Le premier closing de cette sicav interviendra dans les prochaines semaines avec un encours d'environ 30 millions d'euros.