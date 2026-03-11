FICO tombe à son plus bas niveau depuis près de deux ans après qu'UBS a réduit son objectif de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 mars - ** Les actions de Fair Isaac FICO.N , plus connu sous le nom de FICO, chutent de 9,2 % à après avoir touché un plus bas de séance à 1 150,41 $, soit son niveau le plus bas depuis mai 2024
** UBS a réduit son objectif de cours sur la société de logiciels d'analyse appliquée, le faisant passer de 1 500 $ à 1 350 $ le mercredi
** L'action est en passe de connaître sa troisième séance de baisse consécutive, et a chuté de plus de 21% sur cette période, la plus forte baisse sur trois jours depuis mai 2025 ** L'action FICO est désormais en baisse de 31 % depuis le début de l'année, contre environ 18 % pour l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS , les inquiétudes concernant la perturbation de l'IA ayant pesé sur le secteur
** La note moyenne de 22 sociétés de courtage est "acheter"; PT médian: 1 983,50 $, selon les données de LSEG
