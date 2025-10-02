FICO s'envole en supprimant les agences d'évaluation du crédit dans le cadre d'un plan de vente directe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'Experian, d'Equifax et de TransUnion chutent

Les analystes soulignent l'impact négatif sur les agences de notation

FICO en hausse de 23 % dans les échanges de l'après-midi

La concurrence dans le domaine de l'évaluation du crédit devrait s'intensifier

(Des changements sont apportés à tous les niveaux) par Manya Saini et Arasu Kannagi Basil

Lasociété de modélisation des scores de crédit Fair Isaac Corp FICO.N , plus connue sous le nom de FICO, a bondi jeudi après avoir dévoilé ses plans pour vendre ses scores de crédit directement aux prêteurs hypothécaires et aux revendeurs, en supprimant les bureaux de crédit qui servent d'intermédiaires et en secouant les actions des principaux bureaux de crédit.

Les actions d'Experian, d'Equifax et de TransUnion ont chuté en raison des craintes que cette initiative ne réduise leurs revenus.

Les prêteurs hypothécaires qui dépendaient auparavant de ces sociétés pour obtenir des scores de crédit pourront les acheter directement, ce qui réduira leur dépendance à l'égard des bureaux de crédit.

"Ce nouveau modèle de distribution permettra aux prêteurs d'éviter de payer la majoration d'environ 100 % que les agences d'évaluation du crédit facturent actuellement pour les scores FICO", ont déclaré les analystes de la société de courtage Raymond James.

Le score FICO est utilisé par près de 90 % des prêteurs américains pour juger de la solvabilité d'un emprunteur. Un score plus élevé indique un risque de défaillance plus faible.

La société a déclaré que le fait de donner aux prêteurs et aux revendeurs de prêts hypothécaires un accès direct aux scores FICO stimulerait la concurrence et rendrait la tarification plus transparente sur le marché.

La dernière initiative de la société a été saluée par le directeur de l'Agence fédérale de financement du logement (Federal Housing Finance Agency), Bill Pulte, qui a déclaré, dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X , que la société avait trouvé des "solutions créatives" pour aider le consommateur américain.

Au début de l'année, M. Pulte avait critiqué la société pour ses prix, alors qu'il s'efforçait d'élargir l'utilisation de modèles de notation concurrents dans le cadre des prêts hypothécaires.

À la suite de ce commentaire, l'action FICO a poursuivi sa progression et s'est appréciée de 23 % en dernier lieu. Si les gains des actions, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis mai 2025, se maintiennent, ils effaceront la plupart des pertes de l'année.

Les analystes de Citigroup ont déclaré quela vente directe des scores aux prêteurs réduirait la marge que des sociétés telles qu'Experian et Equifax réalisent sur le score de crédit FICO.

Les analystes de Jefferies ont averti dans une note que le nouveau modèle pourrait affecter les bénéfices des agences de notation de 10 à 15 % en moyenne. "Pour que les bureaux de crédit puissent prendre le prix, ils devront désormais négocier directement avec les prêteurs et se faire concurrence entre eux

Les actions d'Experian EXPN.L ont clôturé en baisse de 4 % à Londres. Equifax EFX.N , cotée aux États-Unis, a chuté de 8 %, tandis que TransUnion TRU.N était en baisse de 10 %.

Experian et Equifax n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires, tandis que TransUnion a refusé de commenter.

CHANGEMENT DANS L'INDUSTRIE

FICOaffirme que son plan permettra aux prêteurs, aux courtiers et aux autres acteurs du secteur de réaliser des économies immédiates, tout en précisant que les entreprises peuvent continuer à travaillerpar l'intermédiaire des agences d'évaluation du crédit.

"Ce changement élimine les majorations inutiles sur le score FICO et remet le choix du modèle de tarification entre les mains de ceux qui utilisent les scores FICO pour prendre des décisions en matière de prêts hypothécaires", a déclaré Will Lansing, directeur général de FICO.

Ce changement pourrait également renforcer la concurrence dans le domaine de l'évaluation du crédit.

La Mortgage Bankers Association s'est félicitée de cette décision et a déclaré que le nouveau programme de FICO était un pas dans la bonne direction, mais il reste à voir s'il se traduira par une baisse substantielle des coûts.

L'action de FICO a été mise à mal lorsque Pulte a autorisé les prêteurs à utiliser VantageScore pour les prêts hypothécaires de Fannie Mae et Freddie Mac. VantageScore, fondée en 2006, est une coentreprise entre les agences d'évaluation du crédit Equifax, Experian et TransUnion.

La décision de l'agence a introduit une concurrence directe pour FICO sur le marché hypothécaire et a soulevé des doutes quant à sa capacité à continuer à augmenter ses prix. Les analystes pensent que cette dernière décision contribuera à apaiser certaines de ces inquiétudes.