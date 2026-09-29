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FICO s'effondre après la décision de Fannie Mae et Freddie Mac d'adopter un cadre tarifaire unique
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 15:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Le titre de la société de notation de crédit Fair Isaac Corporation FICO.K recule de 22,2 % à 653 dollars en pré-ouverture

** Le titre devrait atteindre son plus bas niveau depuis février 2023 à l'ouverture du marché

** Bill Pulte, directeur de l’Agence fédérale de financement du logement (FHFA), a déclaré que Fannie Mae et Freddie Mac allaient adopter une grille tarifaire unique, VantageScore venant s’ajouter au cadre tarifaire FICO existant

** Fannie Mae et Freddie Mac sont des sociétés de financement hypothécaire qui contribuent à financer le marché immobilier américain

** VantageScore est un modèle concurrent d’évaluation de la solvabilité développé conjointement par Equifax EFX.N , Experian EXPN.L et TransUnion TRU.N

** Au début du mois, M. Pulte a réitéré son affirmation selon laquelle FICO maintenait indûment les coûts à un niveau élevé pour les consommateurs

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 50,3% depuis le début de l'année

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