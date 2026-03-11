 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

FICO lance une plateforme pour tester et comparer les stratégies de scoring de crédit et annonce un projet d'émission d'obligations de premier rang pour 1 milliard de dollars
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 17:03

L'entreprise américaine FICO met en ligne une nouvelle plateforme d'analyse destinée aux institutions financières afin de tester différentes approches de scoring, comparer leurs portefeuilles et explorer de nouvelles sources de données pour élargir l'accès au crédit.

FICO a annoncé le lancement du FICO Score Credit Insights Lab, une plateforme numérique conçue pour aider les institutions financières à analyser et tester leurs stratégies d'évaluation du crédit. L'outil propose des analyses instantanées, des données de comparaison et des fonctions interactives de modélisation de portefeuilles. Les établissements peuvent ainsi mesurer la performance de leurs portefeuilles et évaluer différentes approches de gestion du risque. L'objectif est d'accélérer la croissance tout en maintenant un contrôle rigoureux des risques.

La plateforme permet aux équipes de stratégie et de gestion du risque d'expérimenter plusieurs méthodes d'évaluation. Elles peuvent notamment combiner plusieurs scores de crédit, intégrer des données de flux de trésorerie ou simuler l'effet de nouvelles sources d'information sur leurs portefeuilles. FICO souligne que ces outils reposent directement sur les scores FICO, qui restent les plus utilisés dans l'écosystème de prêt aux États-Unis. L'entreprise met en avant la dimension interactive de ces analyses pour soutenir la prise de décision.

Fico annonce un projet d'émission d'obligations de premier rang d'un montant de 1 milliard de dollars. L'entreprise utilisera le produit de l'émission pour rembourser sa dette et racheter 400 millions de dollars d'obligations de premier rang à 5,25 % échéant en 2026. Suite à cette annonce, le titre Fair Isaac Corporation cède environ 9% durant la séance.

Valeurs associées

FAIR ISAAC
1 156,620 USD NYSE -9,99%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank