FICO grimpe après que Bill Pulte a déclaré examiner un accord potentiel avec le géant de l'évaluation du crédit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions du géant de l'évaluation de crédit Fair Isaac Corp FICO.N , plus connu sous le nom de FICO, grimpent jusqu'à 3,9 % ** L'action était en hausse de 1,3 %, à 1 762,4 $ ** Dans un post sur la plateforme de médias sociaux X, Bill Pulte, directeur de l'Agence fédérale de financement du logement, déclare: "examine actuellement un accord potentiel avec FICO sur la mise en œuvre de leur nouveau score de crédit, FICO 10T"

** Ce serait une bonne chose pour les consommateurs et la sécurité du marché hypothécaire d'avoir à la fois le score FICO 10T et le score Vantage 4.0", ajoute M. Pulte ** VantageScore 4.0 et FICO 10T prennent en compte des sources de données supplémentaires, y compris l'historique des paiements de loyers, ce qui, selon la FHFA , pourrait permettre d'attribuer un score "précis" à beaucoup plus d'Américains

** 16 des 22 maisons de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, cinq à "conserver" et une à "vendre"; PT médian de 2 005 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action FICO a baissé de 12,6 % depuis le début de l'année