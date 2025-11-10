 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 095,00
+1,72%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

FICO grimpe après que Bill Pulte a déclaré examiner un accord potentiel avec le géant de l'évaluation du crédit
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 19:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions du géant de l'évaluation de crédit Fair Isaac Corp FICO.N , plus connu sous le nom de FICO, grimpent jusqu'à 3,9 % ** L'action était en hausse de 1,3 %, à 1 762,4 $ ** Dans un post sur la plateforme de médias sociaux X, Bill Pulte, directeur de l'Agence fédérale de financement du logement, déclare: "examine actuellement un accord potentiel avec FICO sur la mise en œuvre de leur nouveau score de crédit, FICO 10T"

** Ce serait une bonne chose pour les consommateurs et la sécurité du marché hypothécaire d'avoir à la fois le score FICO 10T et le score Vantage 4.0", ajoute M. Pulte ** VantageScore 4.0 et FICO 10T prennent en compte des sources de données supplémentaires, y compris l'historique des paiements de loyers, ce qui, selon la FHFA , pourrait permettre d'attribuer un score "précis" à beaucoup plus d'Américains

** 16 des 22 maisons de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, cinq à "conserver" et une à "vendre"; PT médian de 2 005 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action FICO a baissé de 12,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

FAIR ISAAC
1 764,865 USD NYSE +1,42%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank